La polémica confesión de Didier Deschamps tras dejar la selección de Francia: "Había un ambiente tan insoportable"

El entrenador confirmó su salida luego de la derrota ante Inglaterra y aseguró que tomó la decisión por el bien de la selección francesa.

Didier Deschamps cerró un ciclo de 14 años al frente de Francia, con un Mundial ganado y tres grandes actuaciones en Copas del Mundo.

Didier Deschamps anunció su salida de la selección francesa luego de la derrota por 6-4 ante Inglaterra en el partido por el tercer puesto del Mundial 2026. El entrenador confirmó el final de un ciclo de 14 años al frente de los Bleus y explicó que tomó la decisión pensando en el futuro del equipo.

La despedida del técnico estuvo marcada por una declaración que generó sorpresa en Francia. En una entrevista con la cadena M6 , Deschamps aseguró que su alejamiento no respondió a un deseo personal, sino a la necesidad de darle un nuevo impulso al seleccionado.

“ Tenía la situación bajo control. Decidí que tenía que parar. Y si lo decidí, no fue por mí, se lo digo con toda sinceridad, fue por el bien del equipo francés. Quizás no lo haya dicho, pero les digo con toda honestidad, no tomé esta decisión por mí. Porque había un ambiente tan insoportable conmigo, que el equipo francés no se lo merece ”, expresó el entrenador.

Deschamps explicó que la presión alrededor de su figura y el desgaste acumulado durante los últimos años fueron factores determinantes para tomar la decisión. Sin embargo, remarcó que la salida no fue impulsiva y que la venía analizando desde hacía tiempo.

La salida de Deschamps marca el final de una de las etapas más exitosas en la historia reciente de la selección francesa.

Durante la entrevista, el entrenador aclaró que pudo haber dejado el cargo antes, pero eligió continuar por respeto a la camiseta francesa y al proceso que encabezaba: “ No fue algo repentino. Lo pensé. Desde que se anunció, las cosas han mejorado mucho para la selección francesa. Tengo el control, me gusta tenerlo. Podría haber tomado la decisión antes, durante el Mundial. No quise hacerlo porque respeto demasiado a la selección francesa ”, explicó.

Además, Deschamps destacó el significado que tuvo su paso por el equipo nacional: “La selección francesa está por encima de todo. No me pertenece. Estuve a su servicio en una misión durante 14 años”. Y agregó: “No hay nada por encima de esta camiseta”.

El técnico también confirmó que mantendrá distancia del seleccionado tras su salida. “A partir de esta noche, me abstendré de hablar sobre la selección francesa”, afirmó, en referencia a su intención de respetar el nuevo proceso que comenzará el equipo.

Un futuro ligado al fútbol y el mensaje de Mbappé

Pese a su salida de Francia, Deschamps descartó alejarse del fútbol. El entrenador reconoció que buscará tomarse un tiempo para descansar y analizar sus próximos pasos, aunque dejó abierta la puerta a nuevos desafíos: “Voy a centrarme en mí mismo. No he tenido muchas oportunidades de descansar con mi familia. No sé qué me depara el futuro, pero será algo diferente, aunque también será algo bueno. Lo haré con la misma pasión y el mismo corazón”, señaló.

El ciclo de Deschamps quedó marcado por grandes resultados y una renovación generacional encabezada por figuras como Mbappé.

Luego, con humor, agregó: “No me voy a convertir en pastelero ni en político ni nada por el estilo. Seguiré vinculado al fútbol; hay diferentes posibilidades”. Consultado sobre la posibilidad de dirigir un club o una selección, respondió: “No descarto nada”.

El ciclo de Deschamps quedó marcado por grandes logros: conquistó el Mundial de Rusia 2018, fue subcampeón en Qatar 2022 y alcanzó las semifinales del Mundial 2026. Según medios franceses, todo indica que Zinedine Zidane aparece como el principal candidato para reemplazarlo.

Antes de su despedida definitiva, Kylian Mbappé le dedicó un mensaje al entrenador y reconoció su importancia en la historia reciente de Francia. “Hoy es tu último baile. Tú que nos has dado tanto. Deberíamos haberte dado un mejor final, pero fallamos”, escribió el capitán francés.

Además, el delantero destacó su legado: “Has sido un jugador importante en la renovación de este equipo. La gente no siempre ha apreciado tu grandeza, pero el tiempo y la historia se encargarán de ello”.