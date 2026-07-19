Para qué sirve la Certificación Negativa de ANSES y cuándo te la exigen

Este comprobante digital puede obtenerse gratis por internet y suele ser solicitado para acceder a distintos beneficios y gestiones.

La Certificación Negativa tiene una vigencia de 30 días y puede descargarse desde la web oficial o mediante la app mi ANSES.

La Certificación Negativa de ANSES es uno de los comprobantes más consultados por quienes necesitan realizar trámites ante organismos públicos, entidades bancarias o programas sociales. Se trata de un documento gratuito que acredita que una persona no registra determinadas prestaciones, aportes o actividades laborales dentro de los registros de ANSES .

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El certificado puede tramitarse completamente por Internet, sin turno y sin necesidad de ir a una oficina . Para obtenerlo solo hace falta ingresar el número de CUIL y seleccionar el período que se desea consultar , el cual debe estar comprendido dentro de los últimos seis meses. También puede solicitarse desde Mi ANSES.

Aunque muchas personas lo asocian únicamente con trámites previsionales, la Certificación Negativa suele ser requerida para diferentes gestiones administrativas , ya que permite demostrar la inexistencia de determinadas prestaciones o relaciones laborales registradas en el sistema de ANSES.

La Certificación Negativa informa que, al momento de la consulta, la persona no registra determinadas situaciones dentro de las bases de datos de ANSES.

Entre otras cuestiones, acredita que no existen declaraciones juradas como trabajador en relación de dependencia, ni transferencias registradas como autónomo, monotributista o personal de casas particulares. También deja constancia de que no se perciben prestaciones previsionales vigentes, asignaciones familiares, la Prestación por Desempleo, la Asignación Universal por Hijo (AUH), la Asignación por Embarazo, las Becas Progresar ni otros programas sociales administrados por el organismo.

Además, el certificado informa si la persona figura registrada como Monotributista Social y si posee una obra social vinculada a registros previsionales.

Certificación Negativa para acceder a subsidios y programas sociales

La Certificación Negativa suele ser solicitada como requisito complementario para distintos trámites administrativos, porque permite acreditar que una persona no percibe beneficios incompatibles con determinadas ayudas estatales o programas específicos.

También puede ser requerida por universidades, municipios, organismos provinciales, entidades financieras o programas sociales, que necesitan verificar la situación previsional o laboral del solicitante.

El trámite es completamente gratuito y puede repetirse tantas veces como sea necesario. Debido a que la información se actualiza permanentemente, cada certificado conserva vigencia durante 30 días y luego debe emitirse nuevamente si vuelve a ser solicitado.

¿Por qué me sale "denegado" al solicitar la Certificación Negativa?

En algunos casos, al intentar generar el comprobante el sistema informa que no es posible emitir la Certificación Negativa. Esto ocurre cuando la persona registra alguna de las situaciones, que justamente el certificado verifica.

Por ejemplo, si posee una jubilación vigente, cobra una pensión, percibe una prestación por desempleo, mantiene aportes como trabajador registrado o figura como monotributista dentro de los registros alcanzados por ANSES, el organismo no emitirá una certificación que indique la inexistencia de esas condiciones.

También puede suceder cuando existen declaraciones juradas laborales recientes, registros previsionales activos o alguna prestación compatible con las bases de datos consultadas por el organismo.

Cómo consultar los últimos 6 meses de aportes en ANSES

Para efectuar el trámite desde la web, el usuario debe ingresar a la sección Certificación Negativa, escribir su número de CUIL y seleccionar el período que desea consultar. El sistema únicamente permite elegir dentro de los últimos seis meses. Una vez completados los datos, el comprobante puede visualizarse y descargarse en formato PDF.

Quienes prefieran hacerlo desde el celular pueden ingresar a Mi ANSES con CUIL y Clave de la Seguridad Social. Dentro de la aplicación se encuentra la opción Certificación Negativa, desde donde también es posible seleccionar el período y descargar el documento.

El archivo obtenido posee plena validez administrativa, no requiere certificación adicional, ni firma de un agente del organismo y puede presentarse en cualquier trámite que solicite esta constancia mientras permanezca vigente.