Las 7 claves para entender el fenómeno Tim Payne, el jugador que conquistó internet antes del Mundial

Un desafío impulsado desde Argentina convirtió al defensor neozelandés en una celebridad mundial a días del inicio de la Copa del Mundo.

El defensor de Nueva Zelanda se convirtió en una de las historias más comentadas de la previa mundialista.

Tim Payne se convirtió en uno de los protagonistas inesperados de la previa del Mundial 2026 después de pasar de tener apenas 4.000 seguidores en Instagram a reunir más de cuatro millones gracias a una campaña viral impulsada desde Argentina. Lo que comenzó como un simple desafío en redes sociales terminó transformando al defensor de Nueva Zelanda en una figura reconocida a nivel global.

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A pocos días del inicio de la Copa del Mundo, su historia ya trascendió el fútbol. La FIFA, músicos, influencers, clubes y miles de usuarios de distintos países se sumaron a un fenómeno que colocó a Payne en el centro de la conversación mundialista.

Antes de convertirse en una celebridad de internet, Tim Payne llegaba al Mundial 2026 como uno de los futbolistas con menor notoriedad internacional entre los 48 seleccionados participantes. Si bien es un habitual integrante de Nueva Zelanda y acumula años defendiendo a su país, estaba lejos de la exposición que rodea a las grandes figuras de la Copa del Mundo.

El defensor de 32 años desarrolla su carrera en el Wellington Phoenix , uno de los equipos más importantes de la liga australiana, y cuenta con una extensa trayectoria en el fútbol oceánico. Sin embargo, su perfil siempre fue bajo y prácticamente desconocido para la mayoría de los aficionados fuera de su región.

Tim Payne pasó de tener menos de 5.000 seguidores a superar los 4 millones en pocos días.

Esa situación quedó reflejada en las redes sociales. Mientras estrellas como Lionel Messi, Kylian Mbappé o Vinícius Júnior acumulan decenas de millones de seguidores, Payne apenas superaba los 4.000 en Instagram cuando comenzó la historia que cambiaría por completo su vida digital.

2. Una idea nacida en Argentina cambió todo

El punto de partida del fenómeno estuvo en una propuesta realizada por el influencer argentino Valentín Scarsini, conocido en redes como @elscarso. Su objetivo era sencillo pero original: encontrar al futbolista menos popular del Mundial y convertirlo en protagonista de la competencia antes de que comenzara.

Después de revisar perfiles de jugadores de todas las selecciones clasificadas, encontró a Payne. El defensor neozelandés cumplía con todas las condiciones: era titular en su selección, tenía experiencia internacional y, al mismo tiempo, mantenía una presencia mínima en redes sociales.

tim payne Una iniciativa impulsada por un influencer argentino desencadenó un fenómeno global. TikTok: @elscarso

Lo que parecía una simple iniciativa para entretener a sus seguidores rápidamente comenzó a multiplicarse. Miles de usuarios se sumaron a la propuesta, compartieron el perfil del futbolista y empezaron a seguirlo de manera masiva. Sin saberlo, Payne estaba a punto de transformarse en una de las caras más reconocidas de la previa mundialista.

3. Su crecimiento en redes rompió todos los pronósticos

La respuesta de los usuarios fue inmediata y superó cualquier expectativa. En menos de un día, el defensor incorporó cientos de miles de seguidores y comenzó a aparecer en tendencias de distintas plataformas.

El fenómeno no se limitó a Argentina. Usuarios de diferentes países empezaron a interesarse por la historia del jugador, investigaron su carrera y compartieron contenido relacionado con él. En cuestión de días, el número de seguidores pasó de unos pocos miles a 5 millones.

tim payne (4) La historia de Payne se transformó en uno de los fenómenos virales más inesperados del torneo.

La velocidad del crecimiento llamó la atención incluso de especialistas en redes sociales. Payne se convirtió en uno de los deportistas con mayor incremento de seguidores en un período extremadamente corto, algo poco habitual incluso para figuras de primer nivel.

4. El propio Payne no podía creer lo que estaba pasando

Mientras su popularidad explotaba en internet, el defensor continuó enfocado en la preparación de Nueva Zelanda para el Mundial. Sin embargo, la repercusión fue tan grande que terminó reaccionando públicamente.

A través de un video publicado en sus redes sociales, el futbolista agradeció el apoyo recibido e intentó comunicarse en español con quienes impulsaron la campaña. Allí dejó una de las frases más compartidas de toda la historia viral.

tim payne El futbolista agradeció públicamente el apoyo recibido desde Argentina y Latinoamérica. Instagram: @timpayne__

"Hola a todos... muchas gracias por todo el apoyo. Disculpen mi español, sigo practicando en Duolingo. Solo quería decir, primero, gracias a ti Valen. Han sido 48 horas locas, por decir poco. También expresar mi agradecimiento por representar a mi país en este Mundial. Apreció todo el amor de ustedes de todas partes del mundo", expresó.

El mensaje generó todavía más empatía entre los usuarios, que encontraron en Payne una figura cercana y agradecida, muy distinta al perfil habitual de las grandes celebridades deportivas.

5. La fiebre llegó a músicos, clubes y figuras del deporte

Con el paso de los días, la historia dejó de ser un fenómeno exclusivamente futbolero. Distintos artistas comenzaron a sumarse a la tendencia y uno de los casos más resonantes fue el de Ca7riel, quien publicó una canción inspirada en el defensor neozelandés.

catriel tim payne Ca7riel dedicó una canción al defensor en medio del furor por su figura.

La repercusión alcanzó incluso al entorno familiar del futbolista. Michelle Peters, esposa de Payne, participó activamente en redes sociales, agradeció el cariño recibido y compartió contenidos relacionados con el fenómeno.

Al mismo tiempo, clubes, deportistas y creadores de contenido comenzaron a mencionar al jugador, ampliando todavía más el alcance de una historia que ya había superado cualquier frontera.

6. La FIFA también se hizo eco del fenómeno

Cuando la cuenta oficial de la FIFA comenzó a publicar contenido relacionado con Payne quedó claro que la historia había alcanzado una dimensión global.

El organismo que organiza la Copa del Mundo compartió publicaciones sobre el defensor y destacó el crecimiento de su popularidad. Paralelamente, los All Blacks, uno de los símbolos deportivos más importantes de Nueva Zelanda, también le dedicaron mensajes de apoyo.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por FIFA World Cup (@fifaworldcup)

La aparición de estas instituciones terminó validando un fenómeno que había nacido como una simple iniciativa en redes sociales y que ya era seguido por millones de personas alrededor del mundo.

7. Ahora hasta Riestra sueña con ficharlo

El impacto mediático fue tan grande que incluso comenzó a tener consecuencias deportivas. En las últimas horas trascendió que Deportivo Riestra analiza la posibilidad de incorporar al futbolista una vez finalizada la Copa del Mundo.

Según trascendió, el principal problema no pasa por cuestiones económicas sino por establecer un contacto directo con el jugador y su entorno para evaluar la viabilidad de la operación.

tim payne riestra Deportivo Riestra analiza la posibilidad de incorporarlo tras la Copa del Mundo.

Aunque por ahora no existe una negociación formal, el simple hecho de que un club argentino esté interesado en contratarlo refleja la magnitud que alcanzó su historia. Lo que comenzó con apenas unos miles de seguidores terminó convirtiendo a Tim Payne en una de las personalidades más reconocidas de la previa del Mundial 2026.

A días del inicio de la Copa del Mundo, Tim Payne ya ganó un lugar privilegiado en una historia que excede al fútbol. Sin haber disputado todavía un solo minuto en el torneo, el defensor neozelandés pasó del anonimato absoluto a convertirse en una figura reconocida en todo el planeta gracias a una campaña que nació en Argentina y terminó conquistando las redes sociales. Ahora, mientras se prepara para enfrentar junto a Nueva Zelanda a Irán, Egipto y Bélgica en el Grupo G, buscará trasladar parte de ese fenómeno a la cancha y demostrar que detrás de la viralización también hay un futbolista dispuesto a dejar su huella en el Mundial 2026.