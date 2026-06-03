Nacidos en un país, convocados por otro: por qué cada vez más futbolistas representan a otra selección

El Mundial 2026 tendrá decenas de futbolistas que representarán selecciones distintas a las de su lugar de nacimiento gracias a la nacionalidad, la ascendencia o la elegibilidad FIFA.

Decenas de futbolistas disputarán el Mundial 2026 con selecciones distintas a las de sus países de nacimiento.

Los planteles que participarán en el Mundial 2026 contarán con una importante cantidad de jugadores que defenderán selecciones diferentes a las de sus países de nacimiento. La combinación de raíces familiares, procesos de nacionalización y normas de elegibilidad de la FIFA explica un fenómeno cada vez más habitual en el fútbol internacional y que tendrá una fuerte presencia en la próxima Copa del Mundo.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

La creciente movilidad de las familias y la globalización del deporte provocaron que numerosos futbolistas desarrollaran sus carreras lejos de sus lugares de nacimiento. Como consecuencia, muchos optaron por representar a los países de sus padres, abuelos o de aquellos donde construyeron gran parte de su vida.

El caso de la Selección argentina es uno de los ejemplos más visibles. El plantel contará con Giuliano Simeone , nacido en Italia, y Nico Paz , nacido en España. Ambos eligieron vestir la camiseta albiceleste gracias a sus vínculos familiares con el país y forman parte de una tendencia que atraviesa a decenas de selecciones clasificadas al Mundial.

Nico Paz y Giuliano Simeone nacieron fuera de la Argentina, pero representarán a la Albiceleste en el Mundial 2026.

La situación no es exclusiva de Argentina. Varios equipos llegarán a la Copa del Mundo con una importante presencia de futbolistas nacidos en el exterior, reflejando una realidad que se volvió cada vez más frecuente en las competencias internacionales.

Marruecos y otros seleccionados con planteles multiculturales

Entre los casos más destacados aparece Marruecos, una de las selecciones con mayor cantidad de jugadores nacidos fuera de sus fronteras. Su plantel incluye futbolistas que nacieron en países como Francia, España, Bélgica, Países Bajos, Canadá e Italia.

También presentan situaciones similares otros seleccionados como Argelia, Túnez, Senegal, Haití, Bosnia y Curazao, cuyos equipos están integrados por numerosos jugadores con diferentes orígenes geográficos.

La tendencia alcanza además a algunas de las principales selecciones del torneo. Canadá tendrá entre sus figuras a Alphonso Davies, nacido en Ghana, mientras que Jonathan David nació en Estados Unidos. En tanto, Francia contará con futbolistas nacidos fuera de su territorio, como Michael Olise (Inglaterra), Marcus Thuram (Italia) y Brice Samba (República Democrática del Congo).

AlphonsoDaviesCanadaFile Alphonso Davies nació en Ghana, pero representa a Canadá, país al que llegó junto a su familia durante su infancia.

Sudamérica también refleja esta realidad

La diversidad de orígenes también se observa en varios seleccionados sudamericanos. Paraguay contará con jugadores nacidos en Uruguay, Brasil y Argentina, mientras que Ecuador tendrá representantes nacidos en Argentina y España.

Por su parte, Uruguay incluirá en su plantel a Fernando Muslera, quien nació en Argentina antes de convertirse en uno de los referentes históricos de la selección celeste.

Entre los países organizadores del torneo también aparecen casos similares. Estados Unidos tendrá futbolistas nacidos en Inglaterra y Alemania, mientras que México contará con jugadores nacidos en Estados Unidos, Argentina y Colombia.

r391647_1296x729_16-9 Fernando Muslera nació en Argentina, pero desarrolló toda su carrera internacional defendiendo el arco de Uruguay.

Qué dice el reglamento de la FIFA

La posibilidad de representar a una selección distinta a la del país de nacimiento está contemplada por las normas de la FIFA. El organismo permite que un futbolista juegue para otra federación siempre que cumpla determinados requisitos vinculados con la nacionalidad, la residencia o la ascendencia familiar.

De esta manera, jugadores que nacieron en un país pero tienen padres o abuelos de otra nacionalidad pueden optar por representar a esa selección si cumplen las condiciones establecidas. También existen mecanismos relacionados con procesos de naturalización y cambios de elegibilidad aprobados por la FIFA.

Lejos de ser una excepción, la presencia de futbolistas nacidos en el extranjero se convirtió en una característica habitual del fútbol moderno. El Mundial 2026 volverá a reflejar esa realidad, con planteles cada vez más diversos y conectados con distintas culturas e historias familiares alrededor del mundo.