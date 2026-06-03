Con sorpresas, así sería la formación de la Selección argentina en el amistoso frente a Honduras previo al Mundial 2026

Lionel Scaloni ensayó con un equipo plagado de sorpresas de cara al amistoso del sábado frente e Honduras.

Con sorpresas y uno fuera de los 26, así sería la formación de la Selección Argentina frente a Honduras

La Selección Argentina ya está en Kansas City preparando la defensa de su título, con la Copa del Mundo a la vuelta de la esquina. Por ello, el entrenador Lionel Scaloni ensayó un equipo para el primer amistoso preparativo, frente a Honduras.

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Varios jugadores argentinos llegan con lesiones o una merma física importante. Los casos de Lionel Messi y Emiliano "Dibu" Martínez son los que más preocupan, pero no son los únicos. Igual, este martes, el arquero dejó en claro que está mejor.

Debido a todas estas lesiones, Scaloni decidió convocar a siete jugadores por fuera de la lista de 26, que harán su aporte en el último tramo de la preparación y hasta podrían sustuir alguna baja de último momento.

Tal es su importancia, que uno de ellos sería titular el sábado frente a Honduras. Se trata de Nicolás Capaldo , el jugador surgido en Boca que actualmente milita en el Hamburgo de Alemania.

En la delantera, Giuliano Simeone apareció en lugar de Lionel Messi, que todavía no se entrena al 100% a la par de sus compañeros porque había sufrido una distensión en el isquiotibial de la pierna izquierda.

Pese a que la "Pulga" no tiene una lesión grave ni corre riesgo su debut en el Mundial 2026, Scaloni prefiere tratarlo con sumo cuidado para evitar disgustos.

Por otra parte, Lautaro Martínez fue el nueve seleccionado por Scaloni en la práctica, aunque el "Toro" siempre rota con Julián Álvarez.

Así formaría Argentina ante Honduras: