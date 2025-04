Lavezzi y el recuerdo de Maradona: la decisión por el Mundial 2010 y los consejos que "hicieron mucho bien"

El ex delantero argentino Ezequiel Lavezzi recordó la conversación que mantuvo con Diego Maradona , ex director técnico de la Selección argentina , luego de tomar la decisión de no convocarlo al Mundial de Sudáfrica de 2010 .

"Él me decía: ´Me duele haberte dejado afuera`. Y yo le respondí: `Diego, no te preocupes, sigo siendo argentino igual`", reveló el "Pocho" en declaraciones para medios europeos.

El santafesino de 39 años disputó un total de 51 partidos con la "Albiceleste", repartidos entre Amistosos Internacionales, Eliminatorias Sudamericanas, Copa América y Mundial, en los que convirtió nueve goles y repartió doce asistencias.

"Tenía una buena relación con Maradona. Hablé mucho con él, me dio muchos consejos que me guardo para mí. Tenían que ver con el factor humano y me hicieron mucho bien en ciertos momentos", añadió el ex futbolista con paso por San Lorenzo.

Embed - CalcioNapoli24 on Instagram: "#Pocho #D10S @terzo.tempocalcio @televomero #CN24 #CalcioNapoli24 #CalcioNapoli" View this post on Instagram A post shared by CalcioNapoli24 (@calcionapoli24.it)

Por otro lado, Lavezzi destacó lo que significa representar al combinado nacional -logró ser subcampeón del Mundial de Brasil 2014- y las similitudes en como se vive el fútbol en Italia cuando defendió los colores del Napoli, mismo equipo en el que jugó "Pelusa".

"Jugar con la selección es el mayor orgullo. Nápoles y Argentina se parecen mucho cómo se vive la pasión", mencionó. Y añadió con respecto a Lionel Messi: "Más allá del jugador, es una persona humilde, buena y sencilla. Es un amigo".

Durante su etapa en Napoli (2007-2012), el "Pocho" jugó 188 partidos, marcó 48 goles y dio 61 asistencias.

En la misma línea, reveló: "Quería intentar venir a Nápoles porque Diego jugó aquí. Esas cosas sucedieron e intenté gestionarlas de la mejor manera. Aún hoy la gente me da cariño y me hace sentir querido. Trato de hacer lo mismo con ellos, porque yo también los quiero mucho".