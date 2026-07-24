Tenso momento entre Moria Casán y María Fernanda Callejón por el curso de Wanda Nara

La actriz defendió a la empresaria durante el debate y volvió a referirse a la causa de violencia contra Ricardo Diotto.

Moria Casán y María Fernanda Callejón protagonizaron un fuerte cruce en vivo durante el programa La mañana con Moria a raíz del debate por el curso online que lanzó Wanda Nara .

El conflicto comenzó después de una nota de Baby Etchecopar en la que cuestionó a la mediática y la calificó de "grasa" . A partir de ese comentario, Callejón expresó su desacuerdo y marcó una postura diferente a la del resto del panel.

La discusión avanzó y terminó involucrando las experiencias personales de la actriz, especialmente su situación judicial con Ricardo Diotto .

El debate sobre Wanda Nara comenzó cuando María Fernanda Callejón defendió a la empresaria frente a las críticas que había recibido por su curso online.

Después de escuchar los cuestionamientos de Baby Etchecopar, la actriz reaccionó en vivo y expresó: "A mí me indigna cuando se habla así de una mujer , es lo único que voy a decir. Wanda, te banco. Muchas mujeres muestran carteras . Entonces, el tema es con Wanda. Aparte insulta a toda la familia. La palabra grasa atrasa un montón ".

También apuntó contra la forma en la que, según ella, suele cuestionarse a la conductora de Telefé por su rol como madre y por sus conflictos familiares.

"No minimicen a Wanda. Evidentemente acá hay dos progenitores que no pueden co-parentar, si lo sabré yo. La madre está pidiendo sus derechos, puede haberse equivocado. Pero los dos, al hacer cosas de manotazos porque no pueden comunicarse, perjudican a las niñas y a todos. Los derechos de la madre no se tocan, él es un deudor alimentario. ¿Por qué siempre pegándole a la madre?", añadió.

En medio de ese análisis, Callejón planteó que el lanzamiento de la capacitación podía estar relacionado con el contexto mediático que atravesaba Wanda. "Lo del curso fue un poco para tapar este quilombo, creo yo", lanzó.

Ante sus declaraciones, Moria Casán intervino para dar su opinión y cuestionó que la situación fuera analizada solamente desde una mirada favorable hacia Nara: "Está enojada la Callejón. No tenés que lamentar nada, es tu opinión. Asombra este hecho tan confuso del robo en Italia. Acá no se le pega solamente a la mamá, se le pega a todo el mundo. Es una cosa que genera controversia, es raro".

La discusión continuó cuando comenzaron a hablar puntualmente del contenido del curso y del apartado en el que Wanda menciona las "cinco violencias que vas a sufrir al separarte de un psicópata narcisista".

Callejón explicó por qué consideraba importante que existieran herramientas de acompañamiento para mujeres: "Tenés asistencia a la víctima antes, durante y postproceso. Pero es gente que trabaja para el Estado y los recursos no son los mismos que cuando tenés a alguien más capacitado. Si Wanda está asesorada por un grupo interdisciplinario con perspectiva de género y coaches ontológicos que se dedican a esto, es otra cosa. Siempre hay que ir a los profesionales, por supuesto".

Esto generó una respuesta de Gustavo Méndez. El periodista dijo: "Quiero disentir con algo, en el Estado hay excelentes profesionales".

La actriz detalló por qué el tema le resultaba sensible. "No me lo digas a mí, Gustavo Méndez. No quiero ser autorreferencial, pero salto porque lo vivo a diario, lo he vivido y me ha costado un montón. Me tocás una fibra. No lo tomo personal, lo vivo yo y lo viven un montón de mujeres. Yo quiero hablar seriamente", sentenció.

Luego, Méndez recordó el episodio que tuvo esta semana con Wanda: "Y yo viví una cuestión de violencia de la persona que ofrece el curso, que me trató de pedófilo. Dudaría de una persona así que ofrece un curso. Defendes a Wanda y no me defendiste a mí. Es tu opinión y la respeto".

Callejón intentó cerrar esa parte del intercambio y volvió a explicar por qué había elegido respaldar el proyecto de la mediática.

"No me quiero pelear con vos, no te comparé y no mezcles las cosas. Soy la única en este panel que defiende a Wanda. La defiendo porque el curso lo chequeé. Lo que quiero decir es que lo que Wanda está tratando de manifestar a través del curso es algo que pasa de verdad. A Wanda ya le dijeron de todo, menos yo. Porque yo respeto a las mujeres. No me gusta que maltraten a las mujeres", afirmó.

El momento más tenso llegó cuando Casán apuntó directamente contra la actriz y vinculó su postura con sus propias experiencias personales: "Debés ser de las pocas que lo habrá chequeado porque en general la gente se lo tomó muy livianamente. Escuchame Fernanda, ya sabemos que si te nombran la palabra 'psicópata narcisista' enloqueces. Metes tus problemas".

"Sos una negadora social, nena. Acá opinamos. Yo soy una feminista de la primera época, que vos todavía no habías nacido. Yo veo todo. En boca de mentiroso todo se vuelve dudoso. Esta persona ha mentido mucho sobre sus cosas personales. Se te mezclan los problemas personales", sentenció.

La actriz respondió defendiendo su derecho a opinar desde su propia historia. "Cada uno tiene su mirada y es respetable. No se me mezcla. Yo defiendo a la mujer. Vos dijiste que me tocó una fibra, obvio porque es de público conocimiento lo que me pasó. ¿Qué tiene de malo que me detone el término 'psicópata narcisista'? Es lo que dice mi causa y por eso me toca una fibra", contestó.

Moria terminó ese tramo del debate marcando que el tema inicial era el curso. "No estábamos hablando de tu causa, estábamos hablando de lo de Wanda, pero okey, te toca todo", concluyó.

De qué trata el curso de Wanda Nara que generó el enfrentamiento entre Moria y Callejón

El conflicto entre Moria Casán y María Fernanda Callejón surgió a partir de las críticas que recibió el nuevo proyecto de Wanda Nara.

"Academia Wanda" es una capacitación online creada por la empresaria con el objetivo de brindar herramientas para mujeres que buscan emprender, desarrollar una marca personal y alcanzar independencia económica.

La mediática presentó el curso a través de sus redes sociales, donde explicó que se trataba de una creación en la que había trabajado durante mucho tiempo y no dudó en comparar el lanzamiento con "el nacimiento de otro hijo". "Finalmente se estrena el curso que quería para ustedes", agregó.

"Es un curso donde tienen todo lo que necesitan, sobre todo las mujeres, herramientas para creer en ustedes mismas, para crear lo que ustedes quieran, para crecer sus empresas, para finalmente animarse a tener sus empresas, para tener nombre propio, apellido propio, para que puedan hacer todo, todo lo que quieran", detalló.

Wanda también destacó que el contenido no se basa únicamente en consejos generales, sino en su propia experiencia profesional y personal, incluyendo los momentos de éxito y también los errores que atravesó durante su trayectoria.

"Para que no tengan que nunca depender de nadie, para que puedan cumplir sus sueños y para que amen su vida, como decimos siempre con mi hermana, porque no dependemos de nadie y para eso tenes que creer en vos misma. Creer que todo lo que soñás, lo podés lograr y de eso vivir", afirmó.

En la presentación de la página web, la conductora señala: "Elegirme fue mi mejor negocio. El método que usé para convertir mi nombre en mi activo más rentable. Ahora te lo enseño a vos".

Y añadió: "No llegué hasta acá porque me eligieron. Llegué porque aprendí a elegirme yo. Antes que nadie".

Wanda Nara saca a la venta un curso para mujeres

”Van a tener un montón de experiencias mías buenas y malas , todo lo que me llevo a lograr lo que yo quise y como ustedes van a poder lograr lo que quieran , para que nunca tengan que depender de nadie “

Que Opinas ? pic.twitter.com/TxuOXdWaOS — Ptc Recargado (@PtcRecargado) July 22, 2026

La capacitación está compuesta por diez módulos narrados por la propia Wanda, con actividades online, ejercicios prácticos, material descargable, una comunidad privada de alumnas y acceso de por vida al contenido.

El recorrido está dividido en tres grandes ejes. El primero, relacionado con la mentalidad, aborda temas como la confianza personal, la toma de decisiones, la capacidad de transformar dificultades en oportunidades y el valor del esfuerzo detrás de cada logro.

El segundo bloque está enfocado en la construcción de una marca personal, la utilización de las redes sociales como herramienta de crecimiento y la posibilidad de convertir una imagen o un proyecto propio en una fuente de ingresos.

El tercero apunta a la expansión del negocio, vinculado a la creación de nuevas firmas y la forma de enfrentar desafíos dentro del mundo emprendedor.

Según la información difundida, el acceso tiene un valor de $100.000 para Argentina y de 67 dólares para quienes ingresen desde otros países. Quienes completen la capacitación y aprueben una evaluación final recibirán un diploma con su nombre.

El otro momento incómodo que tuvieron la conductora y la panelista hace meses

El cruce por el curso de Wanda Nara no fue el primer momento de tensión entre Moria Casán y María Fernanda Callejón dentro de La mañana con Moria. Meses antes, ambas protagonizaron otro episodio incómodo cuando la actriz se quebró en vivo mientras hablaba sobre su conflicto judicial con Ricardo Diotto.

La situación ocurrió después de que condenaran a su ex esposo a cuatro meses de prisión en suspenso por lesiones leves en grado de tentativa. Durante el programa, Callejón comenzó a hablar sobre el impacto emocional del caso.

Al verla afectada, Moria intervino y cuestionó: "Vos estás en un torbellino que entrás, empezás a hablar y te metés en cada jardín... Que empezás a hablar de la nena, de tu marido y de todo lo que te pasa y con cosas que no se entienden".

"Hay gente que no te entiende con lo que hablás, Fernanda, ¡no te entienden! Porque te metés vos misma en un circuito, una cosa rara", agregó.

Callejón, visiblemente conmocionada, respondió que no estaba acostumbrada a vivir una situación de tanta exposición.

"Largás todo. ¿Cómo no vas a estar…? Estás acostumbrada a todo. Denle un pañuelo para secarse... ¿Qué cosa no estás acostumbrada? Estás contando tu vida desde hace seis meses, amor. ¿A qué no estás acostumbrada?", apuntó la conductora.

La actriz apenas respondió "no" y, ante el momento de angustia, Moria decidió cortar la situación y le pidió que se retirara unos minutos del estudio.

"Esperá, vamos, andá con el doctor (Guillermo) Capuya. Calmate y andá al camarín", le indicó.

En medio de las lágrimas, Callejón continuó expresando su enojo y dolor por la situación que atravesaba con Diotto: "Te saliste con la tuya. Sacaste de nuestra casa a nuestra hija. Esto es lo que vos hacés".

"Lo lograste. ¿Estás contento? Lo lograste. Lo que no vas a lograr jamás es sacarme al lado de mi hija, porque acá no soy desquiciada. Estoy dolida y estoy haciendo mi proceso de sanación. El que lo entienda bien y el que no, también. Yo soy mucho más que eso", sostuvo.

Frente a esa situación, Casán adoptó un rol más cercano: "Vos sos una persona extraordinaria, tenés valor, dejá de devaluarte. Dejá de mandarte al subsuelo. Fernanda, parezco el coach ontológico de esta mujer".

Y agregó: "¿Cuántas veces te hablo, Fer? Me dice: 'Soy dura de aprender, Mo'. Pero no, le hablo para que se calme, para que sienta que es una mujer de valor".

"Sos una persona de bien, una mujer que ha luchado, sos una mujer grande que estás transitando la vida. Siempre la transitaste con alegría. Sos una actriz reconocida, tenés prestigio, tenés trabajo, siempre has trabajado. Dejá de devaluarte vos misma, por favor, te lo pido", continuó.