Escándalo: investigan a la Selección de España por posibles irregularidades en las apuestas deportivas + Agregar ámbito en









Un organismo internacional detectó siete alertas durante la Copa del Mundo. Entre los casos analizados aparece el empate de España ante Cabo Verde y una polémica jugada con Ferran Torres frente a Arabia Saudita.

Escándalo: investigan a la Selección de España por posibles irregularidades en las apuestas deportivas

La transparencia del Mundial 2026 quedó en el centro del debate internacional luego de que el Grupo de Copenhague —una red independiente especializada en detectar y prevenir la manipulación en el deporte bajo el ala del Consejo de Europa— emitiera siete "avisos amarillos" por sospechas de irregularidades en apuestas durante los 104 partidos del torneo.

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A pesar de que el Grupo de Trabajo de Integridad de la FIFA aseguró no haber hallado movimientos sospechosos, el informe del organismo europeo puso un foco muy concreto en la actuación y los encuentros de la Selección de España.

Los dos partidos de España bajo la lupa Entre las alertas emitidas por la red de monitoreo, dos episodios involucran de forma directa al seleccionado español durante la fase de grupos del certamen:

El llamativo empate ante Cabo Verde: la plataforma de predicciones en criptomonedas Polymarket registró un volumen atípico de 4,8 millones de dólares a favor de que España no le ganaría a Cabo Verde. El encuentro finalizó en un inédito 0-0, disparando las alarmas por el flujo anormal de dinero contra el claro favorito.

La insólita demora del VAR frente a Arabia Saudita: durante la victoria de España por 4-0, el equipo del VAR se tomó tres minutos y medio para anular un gol al delantero Ferran Torres. El prolongado tiempo de revisión fue señalado dentro del reporte como una anomalía operativa a analizar.

Las otras jugadas sospechosas del torneo El informe del Grupo de Copenhague también incluyó otros episodios del Mundial en su listado de notificaciones: Tarjeta roja a Themba Zwane (Sudáfrica): Registrada en el minuto 84 durante el partido inaugural frente a México.

Registrada en el minuto 84 durante el partido inaugural frente a México. El caso Folarin Balogun (Estados Unidos): Se detectó un mercado de apuestas exclusivo sobre si el delantero estadounidense jugaría contra Bélgica tras ser expulsado ante Bosnia y Herzegovina. Sorpresivamente, la FIFA suspendió su sanción y fue el único de los 15 expulsados del torneo que pudo volver a jugar de inmediato, motivo por el cual el organismo asesor solicitó explicaciones formales por escrito a la FIFA. ¿Manipulación o estrategia de cobertura? Frente a la alarma generada, expertos del sector llamaron a la cautela. Christian Kalb, especialista en la industria del juego que colaboró con el Grupo de Copenhague, explicó en declaraciones a The Athletic que un "aviso amarillo" indica comportamientos atípicos pero no necesariamente un amaño confirmado. "Las variaciones en las cuotas pueden explicarse por coberturas de riesgo. Muchas casas de apuestas tradicionales utilizan plataformas como Polymarket para apostar contra un gran favorito —como España ante Cabo Verde— para protegerse y minimizar pérdidas millonarias si ocurre un resultado sorpresivo", detalló Kalb. Por el momento, la FIFA mantiene su postura de que la competición estuvo libre de manipulaciones, mientras se espera la publicación del informe completo por parte del Consejo de Europa.