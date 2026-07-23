Eduardo Coudet no estará en el banco de River en el debut del Clausura: por qué y quién lo reemplazará + Agregar ámbito en









El entrenador fue expulsado por Yael Falcón Pérez tras la final del Torneo Apertura, en la que el Millonario cayó 3-2 frente a Belgrano y debe cumplir una suspensión de dos fechas.

Eduardo Chacho Coudet no estará en el banco de River en el debut del Clausura.

Tras quedar afuera de la Copa Argentina en 16avos, River debutará en el Torneo Clausura este sábado frente a Barracas Central. No obstante, contará con una ausencia importante: Eduardo "Chacho" Coudet no podrá estar en el banco de suplentes debido a una sanción disciplinaria que arrastra desde el primer semestre.

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El entrenador fue expulsado por Yael Falcón Pérez tras la final del Torneo Apertura, en la que el Millonario cayó 3-2 frente a Belgrano. Sus reiteradas protestas derivaron en una tarjeta roja y en una suspensión de dos fechas. Al tratarse de una pena superior a un partido, River no puede abonarla mediante una multa, una alternativa que sí contempla el reglamento para castigos menores.

De esta manera, quien ocupará el lugar de Coudet será Ariel Broggi. El ayudante de campo se incorporó al cuerpo técnico en junio, luego de su paso por Gimnasia de Mendoza, donde logró el ascenso a la Primera División como entrenador principal.

El entrenador fue expulsado por Yael Falcón Pérez tras la final del Torneo Apertura, en la que el Millonario cayó 3-2 frente a Belgrano y debe cumplir una suspensión de dos fechas. De todas formas, existe la posibilidad de que la Asociación del Fútbol Argentino otorgue una amnistía para Coudet por arrastrar una sancion del Torneo Apertura. Sin embargo, hasta el momento no hubo ninguna comunicación oficial al respecto.

Cuándo juegan River y Barracas Central River comenzará su participación en el Torneo Clausura 2026 este sábado 25 de julio, cuando reciba a Barracas Central desde las 19:15 en el estadio Monumental. El equipo dirigido por Coudet intentará dejar atrás el duro golpe que significó la eliminación de la Copa Argentina y arrancar el campeonato con una victoria ante su público.

El encuentro será arbitrado por Nazareno Arasa y contará con transmisión de ESPN Premium. Durante la semana, Coudet trabajó en la conformación del equipo y analiza realizar algunas modificaciones en el once titular para el estreno en el certamen, con el objetivo de recuperar el nivel futbolístico y volver a sumar de a tres. Además, podría ser el debut oficial de Nicolás Otamendi con la camiseta del Millonario, luego de su participación con la Selección argentina en el Mundial 2026. También se sumaron al plantel Giovanni González, Mauro Arambarri, Rafael Santos Borré y Lucas Beltrán, mientras espera cerrar a su sexto refuerzo Ángel Correa. Fecha: sábado 25 de julio.

sábado 25 de julio. Hora: 19:15.

19:15. Estadio: Monumental.

Monumental. Árbitro: Nazareno Arasa.

Nazareno Arasa. TV: ESPN Premium.