Tigres volvió a cambiar las condiciones por Ángel Correa y frenó el pase a River + Agregar ámbito en









La dirigencia del Millonario presentó una quinta oferta con la intención de destrabar la negociación. El futbolista ya emprendió viaje hacia Buenos Aires y no tiene previsto regresar a México.

Tigres volvió a cambiar las condiciones por Ángel Correa y frenó el pase.

El pase de Ángel Correa a River, que parecía haber quedado cerrado tras una extensa negociación, volvió a sufrir un giro inesperado cuando el acuerdo por u$s15 millones fijos más u$s2 millones por objetivos ya había sido aceptado por Tigres de México. El club mexicano modificó nuevamente las condiciones de la operación y la transferencia quedó, otra vez, en suspenso.

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Ante este escenario, la dirigencia del Millonario presentó una quinta oferta con la intención de destrabar la negociación. En Núñez mantienen el optimismo y confían en alcanzar un entendimiento definitivo para concretar una de las incorporaciones más importantes del mercado de pases del fútbol argentino.

Mientras tanto, Correa ya emprendió viaje hacia Buenos Aires y no tiene previsto regresar a México. En paralelo, su esposa, Sabrina Di Marzo, denunció públicamente haber recibido amenazas durante las últimas semanas. El delantero ya se despidió de sus compañeros en Tigres y no se presentó al inicio de la pretemporada, pese a que su contrato con el club mexicano se extiende hasta 2027.

La dirigencia del Millonario presentó una quinta oferta con la intención de destrabar la negociación. El futbolista a emprendió viaje hacia Buenos Aires y no tiene previsto regresar a México. Si finalmente se concreta la operación, Correa se convertirá en la compra más cara de la historia de River, superando las incorporaciones de Kevin Castaño y Lucas Pratto. Del otro lado, también representará la venta más importante realizada por Tigres.

De cerrarse su llegada, será el sexto refuerzo del conjunto de Núñez, que ya incorporó a Nicolás Otamendi, Giovanni González, Mauro Arambarri, Rafael Santos Borré y Lucas Beltrán.

Los números de Ángel Correa en Tigres El atacante de 31 años arribó en 2025 a Tigres de México luego de que la institución adquiriera su pase al Atlético de Madrid por una cifra cercana a los 10 millones de euros. En el conjunto mexicano disputó 57 partidos, convirtió 23 goles y aportó 13 asistencias entre Liga MX, Leagues Cup y Concacaf Champions Cup. En el primer semestre de 2026, el delantero jugó 27 partidos, convirtió ocho goles y repartió nueve asistencias. De esta forma, su llegada al Millonario implica su regreso al fútbol argentino tras 12 años: en 2014 dejó San Lorenzo para sumarse al Atlético Madrid, donde desarrolló prácticamente toda su carrera europea antes de desembarcar en la Liga MX. En el equipo Colchonero, comandado por Diego "Cholo" Simeone, conquistó títulos como la Liga de España 2020/21, la Europa League 2017/18 y la Supercopa de Europa 2018. Además, fue parte del plantel de la Selección Argentina campeón de la Copa América 2021, la Finalissima 2022 y el Mundial de Qatar 2022.

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