Juanfer Quintero, sobre su futuro en River: "No soy prioridad para Coudet"

El enganche colombiano se tenía que presentar esta semana a los entrenamientos, pidió licencia de una semana para tratar asuntos personales y mira de reojo su continuidad en el Millonario.

Desde sus vacaciones, Juan Fernando Quintero armó revuelo tras una explosiva frase contra Eduardo Coudet y su futuro en River continúa generando incertidumbre. Las declaraciones del colombiano se producen luego que se revelara que se ausentará una semana más a los entrenamientos debido a asuntos personales.

El capitán del Millonario, qué disputó el Mundial 2026 con Colombia, debía volver este jueves de acuerdo a lo señalado por el entrenador en la conferencia de prensa post derrota con Aldosivi por Copa Argentina. No obstante, el volante no se presentó a los entrenamientos y se lo vio entrenando por su cuenta en Miami.

Ante esta situación, Quintero apuntó contra el DT del Millonario por sus dichos en conferencia de prensa: “El entrenador dijo una cosa, pero desde antes del Mundial ya había hablado con el presidente otra. Yo con el entrenador no hablo desde que me fui".

“ Si yo hubiera sido prioridad, al segundo día hubiera estado . Eso no tiene tanto misterio. Están instalando algo porque yo no he hablado con el entrenador tampoco”, arremetió el colombiano.

Además, agregó que "todo el mundo sabe que no tuvo continuidad" en el primer equipo y que incluso jugó escasos minutos en la final ante Belgrano.

De esta forma, puso seriamente en duda su continuidad en River y aseguró estar buscando una salida. “No tengo nada contra el Chacho, le deseo lo mejor, pero yo personalmente, después de todo lo que viví el semestre con él, estoy viendo la mejor situación para mí y para el club.

La ausencia del colombiano en los entrenamientos se debe a que el club le autorizó una licencia hasta el 30 de julio para viajar a Medellín con el objetivo de atender algunas cuestiones personales. Este pedido generó incertidumbre entre los hinchas sobre su futuro y su continuidad en el Millonario no está asegurada.

Qué será el futuro de Quintero

Según distintos reportes, el colombiano recibió ofertas de la MLS de EEUU, Colombia, Brasil y hasta Italia, aunque ninguna de ellas llegó de manera formal a las oficinas de Núñez. El jugador tiene contrato hasta el próximo 31 de diciembre del 2027.

Por lo pronto, Quintero se perderá, como mínimo, los dos primeros partidos del Millonario en el Torneo Clausura 2026: el duelo de este sábado frente a Barracas Central y la visita del próximo miércoles a Gimnasia de La Plata.