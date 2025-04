Objetivo Mundial: Lionel Messi, a un paso de renovar con Inter Miami

Aunque aún no hay una firma definitiva, desde la dirigencia del equipo estadounidense confían en que el nuevo contrato se cerrará antes de mitad de año.

Las razones que empujan a Messi a continuar en la MLS son múltiples. En lo deportivo, el rosarino mantiene un nivel competitivo alto: en la actual temporada ya suma ocho goles y tres asistencias en nueve encuentros, siendo el líder indiscutido de un equipo que marcha segundo en la Conferencia Este.

Además, la posibilidad de llegar en óptimas condiciones al Mundial 2026, que se jugará en Estados Unidos, México y Canadá, es un factor central en la decisión del capitán argentino.

En lo personal, la estabilidad familiar y el entorno favorable que ha encontrado en Miami también pesan.

Sus hijos Thiago y Mateo forman parte de las divisiones inferiores del club, y su vida cotidiana en Florida le ofrece una tranquilidad que resulta determinante a esta altura de su carrera.

Embed - Inter Miami CF on Instagram: "Last night was something else "