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22 de junio 2026 - 17:07

Lionel Messi luego de su estelar actuación contra Austria: "Siempre está en nuestros planes ganar todos los partidos, somos Argentina"

El diez argentino jugó el partido completo de la segunda fecha y marcó dos golazos para volver liderar a la selección de Lionel Scaloni. En la entrevista pospartido señaló estar "muy cansado" pero con ganas de ir y "festejar con sus compañeros".

El crack argentino anotó todos los goles de la selección en el Mundial 2026: 5 tantos en apenas dos partidos.&nbsp;

El crack argentino anotó todos los goles de la selección en el Mundial 2026: 5 tantos en apenas dos partidos. 

"Estoy muy feliz por el triunfo. El partido fue duro, trabajado...esto es el mundial. Estamos felices por sumar seis puntos y por la clasificación", dijo Lionel Messi luego de finalizar el partido contra Austria, que lo tuvo otra vez como figura con dos golazos.

En el testimonio que no duró más de 40 segundos, el crack argentino explicó estar "cansado y con pocas fuerzas" y señaló que le costaba "pensar" en cuál había sido su gol favorito de los 18 que convirtió en copas del mundo, luego de que se lo consultara una periodista.

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