Lionel Messi luego de su estelar actuación contra Austria: "Siempre está en nuestros planes ganar todos los partidos, somos Argentina" + Agregar ámbito en









El diez argentino jugó el partido completo de la segunda fecha y marcó dos golazos para volver liderar a la selección de Lionel Scaloni. En la entrevista pospartido señaló estar "muy cansado" pero con ganas de ir y "festejar con sus compañeros".

El crack argentino anotó todos los goles de la selección en el Mundial 2026: 5 tantos en apenas dos partidos.

"Estoy muy feliz por el triunfo. El partido fue duro, trabajado...esto es el mundial. Estamos felices por sumar seis puntos y por la clasificación", dijo Lionel Messi luego de finalizar el partido contra Austria, que lo tuvo otra vez como figura con dos golazos.

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En el testimonio que no duró más de 40 segundos, el crack argentino explicó estar "cansado y con pocas fuerzas" y señaló que le costaba "pensar" en cuál había sido su gol favorito de los 18 que convirtió en copas del mundo, luego de que se lo consultara una periodista.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TyCSports/status/2069139829678313711&partner=&hide_thread=false "ESTOY CANSADO Y CON POCAS FUERZAS, ME CUESTA PENSAR" pic.twitter.com/R2gEnByZYm — TyC Sports (@TyCSports) June 22, 2026

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