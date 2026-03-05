Lionel Messi podría reunirse con Donald Trump en la Casa Blanca durante la visita de Inter Miami

El argentino podría vistar al presidente estadounidense debido a la consagración en la MLS. Lo haría junto a sus compañeros del INter de Miami.

El capitán argentino Lionel Messi enfrenta una situación particular fuera de la cancha. Este jueves, su equipo, Inter Miami , tiene previsto visitar la Casa Blanca , en un contexto internacional marcado por el conflicto bélico entre Estados Unidos, Israel e Irán , lo que genera expectativa por una posible primera imagen del astro del fútbol junto al presidente Donald Trump .

La presencia del futbolista en el edificio presidencial podría convertirse en una escena de alto impacto mediático, ya que Messi mantuvo a lo largo de su carrera una postura distante de la política y rara vez se pronunció sobre temas geopolíticos.

La invitación al equipo responde a una tradición institucional en Estados Unidos: cada año, la Casa Blanca recibe a los equipos campeones de distintas ligas deportivas.

En este caso, Inter Miami fue convocado tras consagrarse en la MLS , una liga que en los últimos años creció en popularidad dentro del país.

La invitación formal llegó el fin de semana pasado, mientras el escenario internacional estaba marcado por la escalada del conflicto en Medio Oriente .

La confirmación oficial se conoció el miércoles por la noche, cuando la Casa Blanca difundió su agenda del día. Allí figura una reunión programada a las 16 hora local (18 en Argentina) con Inter Miami, prevista para una duración de 30 minutos.

messi(1) Messi se consagró en la MLS con Inter de Miami. Archivo

Expectativa por la presencia de Lionel Messi

Aún no se confirmó quiénes participarán del encuentro. La incógnita gira en torno a si asistirá todo el plantel o si la delegación estará compuesta únicamente por dirigentes del club.

Entre las posibilidades también se menciona la presencia de David Beckham, uno de los propietarios del equipo, quien podría encabezar la visita institucional.

El misterio se resolverá en las próximas horas, aunque desde Estados Unidos varios medios ya dan por hecho que los futbolistas participarán del evento.

En los últimos días, uno de los jugadores del equipo, el venezolano Telasco Segovia, se refirió a la visita. “Sabemos que vamos porque fuimos campeones el año pasado, pero con la política no me meto mucho. Es una visita importante, el presidente de este país”, remarcó.

Desde Miami, el club publicó un video en el que se observa a los jugadores abordando el avión privado rumbo a Washington. En las imágenes aparece Messi, sonriente, junto a sus compañeros.

El viaje también tiene un motivo deportivo. Inter Miami debe disputar este sábado un partido ante DC United, el equipo de la capital estadounidense. El encuentro corresponde a la tercera fecha de la MLS 2026.

El presente de Inter Miami en la MLS

El equipo dirigido por Javier Mascherano inició el torneo con resultados dispares.

En el debut sufrió una derrota 0-3 frente a LAFC, pero luego reaccionó en el clásico de Florida, donde derrotó 4-2 a Orlando City después de comenzar el partido perdiendo 2-0.

En ese encuentro, Messi fue la gran figura del partido al marcar dos goles y liderar la remontada.

Sin embargo, antes de ese compromiso deportivo, todas las miradas estarán puestas en la posible visita del equipo a la Casa Blanca, donde podría producirse la primera fotografía pública entre el capitán argentino y Donald Trump.