Qué dijo el mejor sommelier del mundo sobre el hábito de Messi de tomar vino con gaseosa

Una mezcla de identidad nacional que el campeón del mundo adopta para que la bebida "pegue más".

Entre lo profesional y el disfrute, Atkin explicó las propiedades que se pierden al mezclar vino con otras bebidas.

El mejor sommelier del mundo, Tim Atkin , visitó Mendoza y -además de opinar sobre identidad, mercado y consumo- dejó una frase viral sobre nuestro campeón Lionel Messi y su hábito de mezclar gaseosa con vino: “es un genio y puede tomar lo que quiera”.

Entre diplomacia e ironía, salió del aprieto y brilló con su respuesta, en el marco de su recorrido por bodegas argentinas, mientras elabora su reporte anual sobre la producción local.

La costumbre de combinar vino con bebida cola no es nueva en la Argentina. En distintas regiones del país, la mezcla forma parte de reuniones informales y apunta a suavizar la intensidad del alcohol , además de modificar el perfil de sabor, cómo el clásico vino con pomelo.

Los especialistas suelen diferenciar entre consumo recreativo y degustación profesional, ya que la incorporación de gaseosa altera aromas, estructura y equilibrio del vino, por lo que deja de percibirse la expresión original del producto , un punto central para el trabajo de sommeliers y enólogos.

Tim Atkin es un periodista y Master of Wine británico, con trayectoria internacional. Su paso por la Argentina esta dentro del análisis anual que él realiza sobre el vino de producción local. Así visitó bodegas como: Atamisque, Trapiche, Trivento, Durigutti, Riccitelli y Catena Zapata / El Enemigo , entre otras. Su agenda incluyó degustaciones y una cata a ciegas organizada por Amorim y Corchos de Argentina.

Durante su estadía en Mendoza, insistió en la necesidad de fortalecer la identidad. “Hay que seguir con vinos con personalidad, con historia y con sentido de identidad”, afirmó y advirtió que el consumo se encuentra en descenso alrededor del mundo.

Vino con gaseosa, según Atkin: sí o no

La postura del crítico no dejó margen a confusiones, si bien intentó evitar polémicas, explicó que no avala la combinación de esas bebidas, desde el punto de vista técnico. Sin embargo, dejó en claro que las elecciones personales forman parte del disfrute individual, incluso cuando se apartan de los estándares clásicos de degustación.

Es decir que no recomienda la mezcla, si el objetivo es apreciar la calidad y la tipicidad de una etiqueta, pero entiende la importancia del disfrute personal de cada consumidor.

La respuesta sintetizó dos planos: la rigurosidad profesional y la libertad individual.