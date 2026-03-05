Barbie nombró a Chloe Kelly del Arsenal como su próxima muñeca

La marca la destacó por su desempeño y la joven declaró que su deporte "llegó para quedarse". Su muñeca presenta un traje con una franja ombré roja y azul en el pecho junto a pantalones cortos azules con rayas rojas y blancas en el lateral.

La joven fue destacada modelo a seguir por Barbie, como parte de su "Equipo de Ensueño".

La delantera del Arsenal Chloe Kelly tendrá su muñeca Barbie , según anuncios de la compañía de juguetes Mattel . Conocida por su velocidad y sus potentes disparos, la joven de 28 años también forma parte de la selección femenina de fútbol de Inglaterra , las Leonas, que llegó a la final del Mundial de 2023.

Kelly, quien juega en el club de la Superliga Femenina de Inglaterra , pasó a tener su muñeca en honor a su nombramiento como modelo a seguir del año de Barbie. La atleta acumula un camino destacable tras marcar el gol de la victoria en el Campeonato Europeo Femenino de la UEFA de 2022 y el penalti decisivo en la final de la Eurocopa de 2025.

"Estoy muy orgullosa de tener mi propia muñeca Barbie", declaró Kelly a CNN durante el rodaje de su campaña en un almacén del norte de Londres y agregó que "ver a una futbolista con una muñeca Barbie demuestra que nuestro deporte ha llegado para quedarse".

La versión en miniatura de Kelly lleva la equipación de las England Lionesses de 2025, diseñada por Nike , la camiseta local presenta una franja ombré roja y azul en el pecho y se combina con pantalones cortos azules con rayas rojas y blancas en el lateral, calcetines hasta la rodilla y botas de fútbol.

La iniciativa de modelo a seguir de Barbie, que ya lleva una década en funcionamiento, tiene como objetivo defender a las mujeres que "hicieron realidad sus sueños" y "fueron las primeras en romper límites", según la compañía.

Forma parte de los esfuerzos de Mattel, propietaria de Barbie, por alejarse de una imagen de belleza singular para crear un reflejo más inclusivo del mundo. Hoy en día, la famosa muñeca viene en diversos tipos de cuerpo, tonos de piel, texturas de cabello y capacidades físicas.

Además, en el marco del Día Internacional de la Mujer, la compañía compartió la edición de Kelly dentro de una línea considerada el primer "Equipo de Ensueño Barbie" en homenaje a ocho mujeres deportistas de todo el mundo que marcaron el camino para las futuras generaciones de niñas:

Serena Williams (EEUU) , leyenda del tenis y emprendedora;

, leyenda del tenis y emprendedora; Kellie Gerardi (EEUU) , astronauta investigadora;

, astronauta investigadora; Regina Sirvent Alvarado (México) , piloto de carreras profesional;

, piloto de carreras profesional; Chloe Kelly (Reino Unido), futbolista;

futbolista; Helene Fischer (Alemania) , artista pop;

, artista pop; Zoja Skubis (Polonia) , escaladora de expedición;

, escaladora de expedición; ‍Stephanie Gilmore (Australia) , surfista profesional;

, surfista profesional; Smriti Mandhana (India), jugadora de críquet;

barbie chloe kelly La figura de Kelly se conoció en el marco del Día Internacional de la Mujer dentro de de la línea "Equipo de Ensueño Barbie" en homenaje a ocho mujeres deportistas. CNN

"Ver el fútbol y a Barbie, dos mundos colisionando, les demuestra a las niñas más jóvenes que podemos hacer ambas cosas", sostuvo Kelly, quien regresó al Arsenal desde el Manchester City, primero cedida en enero de 2025 y luego de forma permanente para el verano.

Durante ese tiempo, el Arsenal, considerado el equipo menos favorito en la final de la Liga de Campeones Femenina contra el Barcelona, consiguió su primer trofeo europeo en 18 años. En julio de ese año, Kelly, esta vez jugando para Inglaterra, anotó el famoso penalti contra España en la final de la Eurocopa, asegurando a las Leonas su segundo título europeo consecutivo. "Estoy orgullosa de haber estado en muchos equipos especiales en mi carrera y de ganar grandes torneos y trofeos", indicó.

