El TAS complicó a Imanol Machuca y a otros jugadores luego de ratificar la sanción por pasaportes falsos en Malasia

El Tribunal de Arbitraje Deportivo confirmó la suspensión de 12 meses por falsedad documental, aunque limitó el castigo a partidos oficiales y les permitirá disputar amistosos mientras dure la sanción.

Imanol Machuca, Facundo Garcés y Rodrigo Holgado son los argentinos sancionados por el TAS.

El Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS) ratificó la sanción impuesta por la FIFA contra futbolistas que jugaron para la Selección de Malasia con documentación irregular, aunque aceptó parcialmente el recurso de los involucrados y redujo el alcance del castigo.

Según informó la Agencia NA, el fallo estableció que la inhabilitación de 12 meses por falsedad documental en la obtención del pasaporte malasio solo regirá para partidos oficiales, por lo que los jugadores podrán participar en encuentros amistosos durante el período de suspensión.

La decisión del TAS alcanzó a varios futbolistas, entre ellos los argentinos Imanol Machuca, Facundo Garcés y Rodrigo Holgado, además del brasileño Joao Figueiredo, los españoles Gabriel Palmero y Jon Irazabal, y el neerlandés Hector Hevel Serrano, todos sancionados previamente por el organismo rector del fútbol mundial.

La evolución del caso El tribunal también revocó la medida cautelar que el pasado 26 de enero había permitido a Machuca y al resto de los implicados reintegrarse a sus clubes sin restricciones. Tras una audiencia celebrada el 26 de febrero, el panel arbitral concluyó que la suspensión de un año es un castigo “razonable y proporcionado”, de acuerdo con el Código Disciplinario de la FIFA, aunque introdujo una modificación clave: la inhabilitación rige exclusivamente para partidos oficiales. De esta forma, los futbolistas podrán seguir entrenándose y jugando amistosos con sus equipos durante el período de sanción.

Durante el proceso, la Federación de Malasia reconoció ante el tribunal la existencia de “deficiencias institucionales” en los procedimientos de nacionalización. Aunque el organismo —cuya multa de 350.000 francos suizos fue ratificada— no negó su responsabilidad en la infracción, sostuvo que los jugadores tuvieron una participación limitada y que no fueron quienes confeccionaron ni alteraron la documentación utilizada para obtener la ciudadanía.

La resolución establece además que la sanción comienza a computarse desde este jueves, aunque el TAS considerará como período ya cumplido el lapso entre el 25 de septiembre de 2025 y el 26 de enero de 2026. Así, aunque los jugadores no lograron que se anulara completamente el castigo, el fallo les permite mantener el ritmo competitivo con sus planteles mientras completan los meses restantes de suspensión en competiciones oficiales.

