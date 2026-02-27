Messi vivió un susto grande en Puerto Rico: un hincha invadió la cancha y lo derribó + Seguir en









El público local invadió la cancha sobre el final del amistoso del Inter Miami y Lionel Messi fue tackleado por un fanático.

Messi vivió un susto grande en Puerto Rico: un hincha invadió la cancha y lo derribó

Lionel Messi jugó en Puerto Rico por un nuevo negocio del Inter Miami, pero casi paga graves consecuencias del mismo. Durante el partido ante Independiente del Valle, de Ecuador, hinchas invadieron el terreno de juego y uno de ellos tacleó al rosarino.

Más allá del partido, donde insólitamente los dos equipos jugadores con camisetas negras, el episodio que se llevó todos los flashes ocurrió cerca del final, cuando el público local comenzó a invadir el campo de juego de forma masiva para abrazar y tener su foto con el campeón del mundo.

Embed ¡BOTARON A MESSI AL SUELO!



Uno de los fanáticos que logró llegar a destino fue capturado por los agentes de seguridad, pero cuando intentaron separarlo tomó a Messi de la cintura y lo tiró al piso.

Si bien el episodio no pasó a mayores, Leo no pudo ocultar su cara de fastidio e incomodidad.

Lo que se le viene a Inter Miami Inter Miami volverá a la acción este domingo 1 de marzo a las 21 para visitar a Orlando City. Luego, tendrá casi una semana de entrenamientos para preparar una nueva presentación fuera de casa, ante DC United, el sábado 7. Increiblemente, también será visitante en los dos compromisos siguientes ante Charlotte y New York City. Volverá a jugar de local recién el 4 de abril ante Austin.