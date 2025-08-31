Lionel Messi va por un nuevo título con el Inter Miami: a qué hora empieza la final de la League Cup







En caso de consagrarse, el argentino se convertirá en el futbolista más ganador de la historia del deporte, con 47 títulos.

Lionel Messi buscará levantar su tercer título con el Inter Miami.

A dos años de su llegada al Inter Miami, Lionel Messi buscará este domingo levantar su tercer título con el equipo estadounidense y convertirse así en el futbolista más ganador de la historia del deporte. A partir de las 21 horas, disputará la final de la Leagues Cup contra el Seattle Sounders FC para definir un nuevo campeón.

El Inter Miami, con Messi a la cabeza, ya ganó este torneo en 2023, con el argentino recién llegado. En caso de consagrarse esta noche, el equipo dirigido por Javier Mascherano se convertiría en el único club con dos títulos en el torneo que se disputa desde 2019. El año pasado, el campeón fue Columbus Crew.

El conjunto de Miami -que definirá de visitante- llega a esta instancia tras haber superado con contundencia al Orlando City por 3-1. En aquella oportunidad, el argentino anotó dos de los goles de la victoria y el restante fue de Telasco Segovia.

Seattle Sounders e Inter Miami se cruzaron solo una vez en la historia: en 2022, cuando las Garzas se impusieron 1-0 como visitantes con gol de Robbie Robinson. Desde entonces, nunca más se volvieron a ver las caras dado que pertenecen a distintas Conferencias (Este y Oeste), no coincidieron en temporada regular, ni MLS ni en torneos internacionales hasta el momento.

Seattle Sounders - Inter Miami: a qué es y cómo ver en vivo la final Hora: 21, argentina

21, argentina Televisión: Apple TV

Apple TV Estadio: Lumen Field

Lumen Field Árbitro: Juan Gabriel Calderón

Lionel Messi busca su título 47° En lo particular, si Lionel Messi gana esta noche será el título 47° conquistado a lo largo de su carrera y se convertirá así en el futbolista más ganador en la historia del deporte. Luego de este encuentro, el rosarino viajará para concentrar junto a la Selección argentina de cara a la última doble fecha de Eliminatorias Sudamericanas de su carrera, según confirmó esta semana.