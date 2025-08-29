Se conoció cuál es el fondo de pantalla del celular de Antonela Roccuzzo







En las últimas horas, el Capitán de la Selección Lionel Messi dejó saber que jugará su último partido en las Eliminatorias Sudamericanas. Luego, se conoció una peculiar foto en el celular de Roccuzzo.

La primera dama del fútbol argentino cuenta con un fondo de pantalla peculiar. Foto: Getty Images

En las últimas horas se conoció un particular fondo de pantalla que tiene en su celular la filántropa, y esposa del capitán de la Selección Nacional de Fútbol Lionel Messi, Antonela Roccuzzo.

El capitán conmovió a los fanáticos al confirmar que la semana próxima jugará su último partido de Eliminatorias Sudamericanas en la Argentina cuando la Selección reciba a Venezuela en la penúltima fecha de la clasificación del Mundial 2026.

El fondo de pantalla de Antonela Roccuzzo Tras ese anuncio, se conoció la foto de Antonela con un peculiar hallazgo: la imagen de Leo besando la Copa del Mundo, en primer plano, en la ceremonia de premiación del Mundial Qatar 2022, una imagen que recorrió el planeta.

Esto ocurrió el 18 de diciembre del 2022 en Lusail cuando la Argentina derrotó a Francia por penales en una final histórica.

Antonela y sus tres hijos Thiago, Mateo y Ciro estuvieron presentes en el campo al finalizar el partido, como todos los familiares de los jugadores campeones. Incluso, la empresaria también tiene una foto con la copa que recorrió las redes sociales.

anto rocuzzo El fondo de pantalla de Anto en honor a la Copa 2022. @messias30_ Bomba: Lionel Messi dijo que jugará su último partido en la Argentina por los puntos Tras las clasificación agónica del Inter Miami a la final de la Leagues Cup, con un golazo suyo, Lionel Messi rompió el silencio y por primera vez confirmó lo que todos los argentinos temían. "La Pulga" dijo que el próximo jueves, ante Venezuela, jugará su último partido de local con la Selección Argentina por las Eliminatorias Sudamericanas. “Sí, va a ser especial, va a ser un partido muy especial para mí porque es el último de Eliminatorias. No sé si después habrá amistosos o más partidos”, disparó Messi, de cara al partido 4 de septiembre en el Monumental. Además, el capitán reveló que por tal motivo estará presente toda su familia. "Pero si será un partido muy especial, por eso me va a acompañar mi familia: mi mujer, mis hijos, mis padres, mis hermanos y todos lo que puedan. Lo vamos a vivir de esa manera, después no sé qué pasará", aseguró el rosarino