Bomba: Lionel Messi dijo que jugará su último partido en la Argentina por los puntos

La figura del Inter Miami reveló que ante Venezuela "será un partido muy especial" y que lo acompañará toda su familia, en relación al último partido por Eliminatorias de local.

Tras las clasificación agónica del Inter Miami a la final de la Leagues Cup, con un golazo suyo, Lionel Messi rompió el silencio y por primera vez confirmó lo que todos los argentinos temían.

"La Pulga" dijo que el próximo jueves, ante Venezuela, jugará su último partido de local con la Selección Argentina por las Eliminatorias Sudamericanas.

“Sí, va a ser especial, va a ser un partido muy especial para mí porque es el último de Eliminatorias. No sé si después habrá amistosos o más partidos”, disparó Messi, de cara al partido 4 de septiembre en el Monumental.

Además, el capitán reveló que por tal motivo estará presente toda su familia. "Pero si será un partido muy especial, por eso me va a acompañar mi familia: mi mujer, mis hijos, mis padres, mis hermanos y todos lo que puedan. Lo vamos a vivir de esa manera, después no sé qué pasará", aseguró el rosarino.

De esta manera, Messi disputará su último partido oficial con la camiseta "albiceleste" a 20 años de su debut por los puntos, también por Eliminatorias y en el Estadio Monumental, frente a Perú.

Cabe destacar que "Leo" ganó cuatro títulos con la Selección Argentina: Copa América 2021, Finalissima, Copa del Mundo Qatar 2022 y Copa América 2024. "La Pulga" acumula 193 partidos, en los que metió 112 goles con la celeste y blanca.