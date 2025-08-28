SUMATE A LA COMUNIDAD DE ÁMBITO

28 de agosto 2025 - 11:08

Cuándo y contra quién juega el Inter Miami de Lionel Messi la final de la Leagues Cup

El conjunto de miamense, con el astro argentino, intentará el bicampeonato tras el título del año pasado. Conocé los detalles de la final.

@InterMiamiCF

Con un doblete de Lionel Messi, Inter Miami derrotó a Orlando City por 3-1 en el Chase Stadium de Fort Lauderdale, por la semifinal de la Leagues Cup 2025.

De esta manera, el equipo de Florida se clasificó a la final del certamen en busca de defender el título logrado el año pasado, que había significado el primer para la franquicia en su historia.

Informate más

Las "Garzas" ahora esperan en la final por el vencedor entre Los Angeles Galaxy o Seattle Sounders.

Cuándo se juega la final de la Leagues Cup 2025

Inter Miami jugará la final del certamen el próximo domingo 31 de agosto a las 20.55 (hora de Argentina) en condición de visitante.

