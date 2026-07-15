A los 39 años, Lionel Messi sigue más vigente que nunca: será el primer argentino en jugar tres finales del Mundo

El tiempo pasa para todos, menos para el capitán argentino que en su sexto mundial estará a las puertas de jugar su tercera final en 12 años, en un certamen que lo tiene en la cima de los goleadores y en el que rompió el récord histórico de máximo artillero.

Lionel Messi sigue más vigente que nunca. A los 39 años, el capitán de la Selección argentina jugará una nueva final de la Copa del Mundo , en un torneo que lo tiene como la principal figura y goleador, demostrando que, a pesar del tiempo, la magia sigue intacta.

Argentina ganó este miércoles un partido histórico frente a Inglaterra, con lo que todo ello conlleva, luego de estar abajo 1 a 0 desde los 55 minutos por el gol de Anthony Gordon. Sobre el final, a los 85 minutos, Enzo Fernández marcó el empate con un golazo desde afuera del área y minutos después Lautaro Martínez sentenció la victoria de cabeza tras un centro con derecha del "10".

De estar eliminados frente al rival menos querido a ponerse al frente en el cierre del partido, de manera agónica una vez más en el Mundial, para clasificar a la segunda final consecutiva tras la conquista en Qatar 2022. Enfrente estará España, que llega con el envión de haberle ganado a una de las favoritas, Francia, por 2 a 0.

De la mano de un Messi extraordinario, el ciclo de Lionel Scaloni, tal vez el más exitoso de la historia del seleccionado, estará a las puertas de un hito: convertirse en el primer bicampeón en más de 60 años. De lograrlo, alcanzara la marca que tan solo lograron Italia en 1934 y 1938 y Brasil en 1958 y 1962.

El capitán argentino, que dejó su huella en el último mundial al consagrarse campeón, llega al encuentro del domingo como la principal figura del certamen, un protagonismo que compartía con Kylian Mbappé -12 años menor- y que tras la eliminación de Francia ante España lo dejó en soledad.

Messi encaró el Mundial de EEUU, México y Canadá con algunas dudas en cuanto a su plenitud física producto de su edad y de las molestias físicas surgidas en el último encuentro con Inter de Miami por la MLS que lo obligaron a parar durante semanas. Sus trece goles en las citas anteriores lo ubicaban varios escalones por debajo de los 16 de Miroslav Klose, máximo goleador de la historia y, si bien aparecía como una marca accesible, nadie preveía lo que finalmente iba a pasar.

En el debut, el capitán dejó en claro que no venía a la Copa del Mundo a disfrutar de lo logrado cuatro años atrás sino a ir por más. Frente a Argelia, en el primer partido de la fase de grupos, el rosarino convirtió tres goles para delirio de la hinchada argentina y de sus compañeros. Así, igualó la marca del alemán y fue a por más.

Lionel Messi, autor de un golazo en el debut ante Argelia. @seleccionargentina

En el segundo encuentro ante Austria falló un penal para poner en ventaja a la Argentina. Pero lejos de caerse, se levantó y anotó los dos goles del partido que lo convirtieron en el máximo artillero histórico de los mundiales y que, además, valieron la clasificación por anticipado del seleccionado a los 16avos.

Ante Jordania, en el tercer encuentro de la fase de grupos, Lionel Scaloni le dio descanso y puso un equipo suplente. Messi arrancó desde el banco e ingresó en el segundo tiempo. Apenas le bastaron unos pocos minutos para anotar de tiro libre su sexto gol del torneo y el 19 en todas su participaciones mundialistas. Argentina cerró la zona con un 3 a 1.

En la siguiente instancia llegaría la revelación del torneo: Cabo Verde. La selección africana se plantó ante la Argentina y le hizo un partidazo, aunque no pudo contra los campeones del mundo. Messi, una vez más, se cargó al hombro al equipo: abrió la cuenta con una definición exquisita ante la salida de Vozinha tras un pase milimétrico de Lisandro Martínez. Fue el séptimo en 2026 y el 20 desde su primer partido en 2006. El partido terminaría 3 a 2 con goles del defensor y de su compañero de zaga, Cristian Romero.

Superado el obstáculo de los 16avos, llegó Egipto, el partido más difícil hasta el momento. Los africanos se pusieron en ventaja en el primer tiempo y ampliaron la cuenta a un 2 a 0 que, a todas luces, parecía sentenciar el encuentro. Pero a falta de 11 minutos, Romero descontaría tras pase de Messi; luego el rosarino igualaría y Enzo Fernández marcaría el 3 a 2 definitivo.

La palabra de los jugadores de la Selección argentina luego del triunfo ante Egipto por los octavos de final del Mundial 2026. @anpic4k

Messi, historia viva: máximo goleador histórico y tercera final en seis mundiales

El gol convertido ante los Faraones fue el octavo en la cuenta personal en el actual Mundial. También le permitió ampliar su cifra histórica a 21. Pese a no convertir frente a Suiza e Inglaterra, aún sigue en la cima en ambas tablas, aunque tanto el rosarino como Mbappé -su máximo perseguidor con 20- tienen un partido más por jugar: el francés definirá el tercer o cuarto puesto con Inglaterra y el argentino buscará levantar una vez más la Copa del Mundo.

En la cuenta personal del rosarino está a las puertas de jugar su tercera final como titular en seis mundiales, nada más ni nada menos que con 39 años. Se sumará a una preciada lista que integra tan solo un jugador: Cafú. El brasileño fue titular en los mundiales de 1994, 1998 y 2002.

Si bien Pelé -único tricampeón-, Ronaldo, Lothar Matthäus y Pierre Littbarski también tienen en su cuenta personal haber estado en los planteles que llegaron a tres instancias finales, el primero no jugó el último partido de 1962 ya que se lesionó en la primera fase, el segundo no vio minutos en 1994, Matthäus no entró en 1982 y Pierre Littbarski se quedó en el banco en 1986.

El próximo domingo, Messi podrá hacer historia, una vez más al ser el único argentino en estar presente en tres finales. La primera vez lo hizo en 2014, de la mano de Alejandro Sabella, aunque no logró coronar ya que perdió por 1 a 0 frente a Alemania en el tiempo suplementario. La segunda llegó ocho años después, en Qatar, donde convirtió dos goles y levantó la Copa. Esta vez, el rosarino buscará repetir.