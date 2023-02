Laporta salió a responderle al hermano de Messi tras sus duros comentarios

"Lo he comentado. Leo es patrimonio del Barça y no quiero hablar nada por respeto a él y el PSG. El hermano ha pedido disculpas y se agradece. No le demos importancia. No afecta a la relación entre Leo y el Barcelona", aseguró Laporta, poniendo paños fríos.

Al volver a ser consultado sobre el mismo tema polémico de las declaraciones de Matías, Laporta comentó: "Tengo un máxima compresión. No le daría más vueltas y más cuando ya ha pedido disculpas. Es su hermano. Es triste cómo acabó. No le daría más importancia. Comprendo lo que puede decir".

Cuando fue abordado directamente sobre un posible regreso de la "Pulga" al equipo catalán, el presidente, expresó: "No quiero hablar de él. Las relaciones son correctas. No hemos hablado con motivo de esto nuevo. No le doy importancia".