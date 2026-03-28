Caso Emiliano Sala: el lunes la Justicia francesa fallará sobre la disputa millonaria entre Nantes y Cardiff + Seguir en









El Tribunal Mercantil de Nantes resolverá el litigio que enfrenta a los dos clubes desde 2023. Cardiff reclama una compensación económica y apunta al club francés por la organización del vuelo en el que murió el delantero santafesino.

El 21 de enero de 2019, Emiliano Sala murió a los 28 años cuando la avioneta en la que viajaba cayó sobre el Canal de la Mancha. NA

El caso Emiliano Sala tendrá un nuevo capítulo judicial este lunes. El Tribunal Mercantil de Nantes dará a conocer su resolución sobre el litigio económico que mantienen el Nantes de Francia y el Cardiff City de Gales, siete años después de la tragedia que conmocionó al mundo del fútbol y que todavía no encuentra un cierre legal definitivo.

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El 21 de enero de 2019, Emiliano Sala murió a los 28 años cuando la avioneta en la que viajaba cayó sobre el Canal de la Mancha. El delantero santafesino se dirigía a Cardiff para sumarse a su nuevo club, que había acordado con el Nantes su transferencia por 17 millones de euros, en lo que hubiera sido el pase más caro de la historia del club galés.

La tragedia no solo truncó una vida y una carrera promisoria, sino que dejó abierta una herida económica y legal entre las dos instituciones que, cuatro años después del accidente, derivó en una batalla judicial formal.

Los argumentos de cada parte En 2023, el Cardiff City inició acciones legales reclamando una compensación por daños vinculados a la pérdida de ingresos, y apuntó directamente a la organización del vuelo privado como responsable de lo ocurrido. El club galés sostiene que el traslado fue organizado por el Nantes a través del agente Willie McKay, lo que a su entender compromete la responsabilidad institucional del club francés.

El Nantes, en cambio, rechazó cualquier responsabilidad y remarcó que la única condena dictada hasta ahora fue la que emitió la Justicia británica contra el organizador del viaje, quien contrató a un piloto sin habilitación para transportar pasajeros sin los permisos correspondientes. Desde esa perspectiva, el club francés considera que la cadena de responsabilidades no lo alcanza.

Un fallo que cierra —o prolonga— una herida La resolución que se conocerá este lunes definirá si el Nantes deberá resarcir económicamente al Cardiff o si la demanda del club galés no prospera. Cualquiera sea el resultado, es probable que la parte perdedora apele, lo que podría extender aún más un conflicto legal que ya lleva años. Mientras tanto, la figura de Emiliano Sala sigue presente en la memoria del fútbol argentino y europeo. Nacido en Progreso, Santa Fe, el delantero había construido su carrera en Francia durante una década antes de concretar el pase que nunca pudo estrenar. Su historia inspiró documentales, homenajes y un debate que excede lo deportivo: el de la seguridad en los vuelos privados utilizados por el fútbol profesional.