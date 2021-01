PSG ya trabaja en un plan económico para tener a Messi, Neymar y Mbappé

Según el periodista francés Julien Laurens, en declaraciones para el podcast Transfer Talk de Sky Sports, la dirección deportiva del PSG ya lleva semanas trabajando en un plan de viabilidad económica que les permita juntar a Messi, Neymar y Mbappé sin romper el famoso fair play financiero. Una operación dirigida por Leonardo, director deportivo del conjunto parisino.

Pretender conjugar la calidad y categoría de estos tres grandes jugadores de nivel mundial parece, a priori, como una misión sumamente difícil, más estando en juego del fair play financiero.

Messi cobra cerca de 50 millones de euros al año, por los 40 anuales de Neymar y los 23 del francés Mbappé. Más de 110 millones de euros por temporada solo en el salario de tres futbolistas.

Una asombrosa cantidad de dinero imposible para cualquier club del mundo, excepto para el PSG, que cuenta con una importante inyección económica de los 'petrodólaes' cataríes.

Lionel Messi aún no definió su continuidad en Barcelona y depende de las elecciones presidenciales del club y del futuro proyecto deportivo para tomar una decisión.

En el verano europeo dejó entrever salir del Barcelona la próxima temporada deseoso de ganar nuevamente la Champions League y de sumar algún que otro Balón de Oro más a su impresionante palmarés y, por eso, buscaría unirse a un proyecto ganador. Aún más atractivo con la llegada de su compatriota Mauricio Pochettino como entrenador del club francés.

La tercera ángulo de este triángulo es Kylian Mbappé. El delantero francés quiere ser transferido al Real Madrid, pero el jeque del PSG podría convencerlo con la llegada de Messi al club y con una importante subida salarial, la cual ya ha sido ofrecida al entorno del internacional galo.

A pesar de los esfuerzos de la mesa directiva del PSG, no va a ser nada fácil juntar a estas tres estrellas. En plan de viabilidad económica dirán si se puede o no, juntar a Messi, Neymar y Mbappé. De no ser posible, el conjunto francés tendría que vender a Mbappé para avalar la llegada del capitán del Barcelona.