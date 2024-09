Lionel Scaloni no confirmó el equipo titular, pero adelantó que puede haber cambios ante Colombia

image.png La Selección Argentina piensa en Colombia tras el partido contra Chile

En cuanto al equipo que jugará ante la Selección Colombiana, el entrenador puntualizó: “Puede haber cambios ante Colombia”

Asimismo, entendió que “es difícil que un equipo no dependa futbolísticamente de Messi porque es un futbolista único. Pero este equipo tiene una idea de juego más allá de quién juegue. Todos juegan a la misma cosa. Eso ayuda. Cuando no está Leo hacemos lo mismo sin ese toque final que tiene”.

“El horario es para los dos por igual. No digo que tenga ventaja uno sobre el otro, pero sí es verdad que no ayuda al espectáculo. No voy a determinar el equipo por el calor", completó.

La Selección Argentina puede romper otro récord de Colombia

En la Copa América, la Argentina rompió un invicto de 28 partidos de Colombia al ganarle la final 1-0. Ahora, ambos equipos se vuelven a encontrar tras esa final.

Colombia llega al partido como el único equipo invicto en las Eliminatorias Sudamericanas. Hasta el momento, ha conseguido tres victorias (contra Venezuela, Brasil y Paraguay) y ha empatado en cuatro ocasiones (con Chile, Uruguay, Ecuador y Perú). Esta destacada performance ha situado a Colombia en el tercer puesto de la tabla con 13 puntos, detrás de Uruguay (14) y Argentina (18).