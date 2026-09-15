La historia futbolística de Benín y Burkina Faso, los próximos rivales de la Selección argentina

Ambos países africanos se enfrentarán contra la Albiceleste en la próxima fecha FIFA y cuentan con la curiosidad de que estuvieron muy cerca de jugar el Mundial 2026.

La Selección argentina de Lionel Scaloni ya está lista para la próxima fecha FIFA en la que se enfrentará a 3 países. Bolivia es uno de ellos, aunque los restantes son un tanto desconocidos: Benín y Burkina Faso . Ambos seleccionados africanos se enfrentarán al combinado nacional el 3 y 6 de octubre , respectivamente, en el Estadio Monumental .

Tanto Benín como Burkina Faso se encuentran en África occidental. Aún así, tienen lenguas distintas. Los benineses tienen al francés como idioma principal, aunque también se utilizan los locales: el fon y el yoruba. Los burkineses, por su parte, utilizan principalmente el moré y dentro del territorio también se hablan otros 58 dialectos , siendo uno de los países menos desarrollados del mundo .

Si bien estuvo cerca de disputar el último Mundial, Benín nunca pudo participar de uno . En las Eliminatorias Africanas para el de 2026 tuvieron una de las oportunidades más grandes de su historia. Llegaron a la última fecha como líderes del Grupo C gracias a la sanción de Sudáfrica, debido a que inscribieron mal a un jugador y le dieron un partido por perdido, y le llevaban dos puntos a los anfitriones de la cita de 2010.

Aún así, en esta jornada final les tocó contra Nigeria y no se pudieron superponer en el marcador. Finalmente, las Super Águilas les ganaron por 4 a 0 , con hat-trick de Victor Oshimen, y los dejaron afuera de la aventura norteamericana.

Este próximo desafío para los benineses no va a ser uno más. En busca de lograr la tan soñada clasificación a la Copa del Mundo, se enfrentarán a la actual subcampeona el próximo martes 6 de octubre en el Monumental , aún con horario oficial a confirmar, y serán parte de la despedida de Lionel Messi de la Selección Albiceleste .

Además, este será el primer enfrentamiento en la historia entre ambas selecciones en la modalidad masculina, debido a que en este último Mundial sub-20 femenino, disputado en septiembre de este año, las de celeste y blanco vapulearon a las beninesas por 8 a 0 en fase de grupos.

La historia futbolística de Burkina Faso

Pese a que una gran parte de hinchas albicelestes no lo tengan en el radar, Burkina Faso se convirtió en una de las selecciones más fuertes del continente africano desde la década de los 90´. Gracias a que fueron anfitriones de la Copa Africana de Naciones de 1998, el Gobierno le dio un mayor protagonismo al deporte impulsando a las academias e infraestructuras para que lo realicen.

Luego de quedar en el cuarto puesto, bajo el mandato del flamante entrenador francés Philippe Troussier, el fútbol comenzó a ser mucho más importante para toda la población. Sin ir más lejos, en 2001 consiguieron el tercer puesto en el Mundial sub-17 y varios de esos jugadores terminaron jugando en la mayor.

Burkina Faso, el rival de la Selección argentina el próximo 3 de octubre.

Tras varios años de presencias internacionales sin logros, en 2013 lograron llegar a la final de la Copa Africana de Naciones y posteriormente perdieron por 1 a 0 frente a Nigeria, pero igualmente marcó un gran hito para el país.

En estas últimas eliminatorias finalizaron detrás de Egipto –quién se clasificó directamente–, ocupando el segundo lugar y posteriormente no pudieron pasar en los playoff, continuando con su sequía en participaciones mundialistas desde su existencia.

La única existencia de un antecedente entre la Selección argentina y Burkina Faso es en 2001, cuando se enfrentaron en fase de grupos del Mundial sub-17. El encuentro terminó 2 a 2, con goles de Lucas Ocampos y CarlosTévez para la Albiceleste, mientras que para los burkineses anotaron Wilfried Sanou y Henoc Conombo.