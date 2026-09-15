Con Lionel Messi a la cabeza, la AFA publicó los convocados de la Selección argentina para la fecha FIFA + Agregar ámbito en









Lionel Scaloni confirmó a los jugadores citados para los próximos amistosos después de lo que fue el Subcampeonato en el Mundial 2026.

Lionel Scaloni confirmó el último baile de Lionel Messi con la Selección argentina.

La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) publicó la nómina de convocados de Lionel Scaloni para la próxima fecha FIFA y Lionel Messi es la sorpresa más grande en la lista, debido a que hace tan solo unas semanas publicó su despedida de la Selección argentina en sus redes sociales. Aún así, este martes por la tarde, Claudio “Chiqui” Tapia confirmó que se pusieron de acuerdo para hacer un homenaje para él en el último amistoso.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

Sumada a la grata y sorpresiva convocatoria de Messi, Scaloni se tomará en serio los próximos partidos frente a Bolivia, Burkina Faso y Benín, y tiene en mente un claro recambio para la Albiceleste, en busca de seguir progresando como equipo con la mente puesta en la próxima Copa América de 2028.

Lionel Scaloni, por ahora, sigue al frente del combinado nacional. La renovada lista de Scaloni Si bien convocó a una gran parte de los jugadores que disputaron el Mundial 2026 en Norteamérica, se destacan los nombres de los jóvenes que buscarán ganarse un lugar en el futuro: Román Vega (Zenit), Matías Soulé (Roma), Franco Mastantuono (Fiorentina), Gianluca Prestianni (Benfica) y Santiago Castro (Roma).

Además de los 28 convocados en primera instancia, aún faltan definir a los jugadores del fútbol argentino que pueden llegar a participar de los amistosos. En el caso de la última cita mundialista, Gonzalo Montiel, de River, y Leandro Paredes, de Boca, fueron los únicos que viajaron. La mala noticia para este último es que no podrá ser parte de la convocatoria por la sanción que le otorgó la FIFA luego de su encontronazo con Gavi, después del partido contra España. Al igual que el jugador Xeneize, Thiago Almada y Nahuel Molina también tendrán que cumplir su pena.

La Selección argentina, preparada para el último baile de Messi. Por otro lado, los jugadores que estuvieron muy cerca de ir a la Copa del Mundo y no fueron por distintos motivos, esta vez sí estarán presentes: Agustín Giay, quien fue tenido en cuenta en los amistosos previos por las molestias de Molina y Montiel en el sector derecho, aunque finalmente no lo necesitaron; y Leonardo Balerdi, quien fue a Estados Unidos pero lo tuvieron que desafectar por un desgarro.

Luego, quitando la baja de Nicolás Otamendi por su retiro a nivel selecciones, continuarán los que estuvieron en el Mundial 2026. La lista completa de Lionel Scaloni Arqueros Emiliano Martínez (Chelsea)

(Chelsea) Juan Musso (Atlético de Madrid)

(Atlético de Madrid) Gerónimo Rulli (Manchester City) Defensores Agustín Giay (Palmeiras)

(Palmeiras) Leonardo Balerdi (Roma)

(Roma) Cristian Romero (Atlético de Madrid)

(Atlético de Madrid) Lisandro Martínez (Manchester United)

(Manchester United) Juan Foyth (Villarreal)

(Villarreal) Facundo Medina (Bayer Leverkusen)

(Bayer Leverkusen) Nicolás Tagliafico (Olympique de Lyon)

(Olympique de Lyon) Román Vega (Zenit) Mediocampistas Enzo Fernández (Manchester City)

(Manchester City) Alexis Mac Allister (Liverpool)

(Liverpool) Valentín Barco (Chelsea)

(Chelsea) Giovani Lo Celso (Real Betis)

(Real Betis) Exequiel Palacios (Ipswich Town)

(Ipswich Town) Rodrigo De Paul (Inter Miami)

(Inter Miami) Nico Paz (Como)

(Como) Franco Mastantuono (Fiorentina)

(Fiorentina) Matías Soulé (Roma)

(Roma) Giuliano Simeone (Atlético de Madrid)

(Atlético de Madrid) Nicolás González (Juventus)

(Juventus) Gianluca Prestianni (Benfica) Delanteros José Manuel López (Palmeiras)

(Palmeiras) Santiago Castro (Roma)

(Roma) Julián Álvarez (Atlético de Madrid)

(Atlético de Madrid) Lautaro Martínez (Inter)

(Inter) Lionel Messi (Inter Miami)