Lionel Scaloni, sin rodeos: "No se podía jugar, no estaban las condiciones"

El director técnico de la Selección argentina , Lionel Scaloni , criticó esta noche el estado del campo de juego ante Venezuela y sostuvo que "no reunía las condiciones necesarias para que se juegue al fútbol".

Scaloni habló en conferencia de prensa luego del empate por 1-1 ante la "Vinotinto" y no dudó en mencionar que el terreno de juego no estaba apto para que se lleve a cabo el duelo, debido a la lluvia que había caído horas antes del cotejo.

"Es evidente que las condiciones no estaban dadas para el espectáculo, no se podía jugar. Se podría haber jugado mañana", fustigó el DT nacional en conferencia de prensa.

"Cuando el partido no se puede jugar, no se puede jugar. Hoy no estaban las condiciones. Nosotros tuvimos varias chances claras, ellos intentaron mucho desde afuera del área y jugaron largo, como tenía que ser el partido", amplió Scaloni.