Llegó la cuarta inhibición a Independiente por la deuda por Gastón Silva

A un mes de que abra el mercado de pases en el fútbol argentino, la dirigencia del club de Avellaneda recibió otra mala noticia por la deuda con Gastón Silva, a quien le deben u$s 2.300.000.

A IIndependitne le cayó una nueva inhibición por no pagar la deduda pendiente con el uruguayo Gastón Silva.

A un mes de que abra el mercado de pases en el fútbol argentino, Independiente fue notificado de otra dura sanción por parte de la FIFA. Se trata de una nueva inhibición por el caso de Gastón Silva , a quien le debes unos u$s 2.300.000 (1.650.000 más intereses de multa por no haber cumplido con el pago inicial)

Independiente ya había sido advertido a mediados de febrero y tenía un plazo de 45 días para transferir dicho dinero. Sin embargo, al no pagar, este martes la FIFA formalizó la penalización para el Rojo.

La situación es preocupante porque la cifra asciende a más de 5 millones de dólares y todavía falta sumar la de Mazatlán por el pase de Sebastián Sosa, que son unos 100 mil dólares más.

Según explicaron los dirigentes, es una realidad que Independiente no podrá desembolsar todo ese dinero antes que habrá el mercado de pases. Desde el club apuntan a reducir la deuda y negociar un nuevo plan de pagos para ganar tiempo. Pero salvo que aparezca una milagrosa ingeniería económica que pueda ayudarlo a pagar, los castigos de la FIFA lo dejarán al Rojo sin incorporaciones.

GASON SILVA.jpg Nuevo revés para Independiente por el caso Gastón Silva a un mes de la apertura del libro de pases. X.com

La situación de Independiente es delicada. Las inhibiciones, millonarias en dólares, hoy es imposible de levantar, y por eso todo indica que se viene un mercado austero o nulo.

El secretario general del club, Daniel Seoane expresó: “La única forma de levantar las inhibiciones es con recursos extraordinarios. Hoy tenemos que vender, porque la clasificación a las copas es el año que viene“. Y aclaró: “Tenemos jugadores que piden cancha, y necesitamos vender jugadores. Si no tenemos reemplazo, tiene que ser una venta super extraordinaria, porque no podemos vender a alguien por quien no tenemos remplazo".

Siguiendo la misma sintonía, el secretario general se sumó a los dichos de Néstor Grindetti: “Independiente hoy está equilibrado económicamente. No generamos deudas, si las arrastramos del pasado. Todos los ingresos que tenemos por sponsors, los usamos para mantenimiento, y es lo que hoy tenemos“. Y agregó: “Teníamos previsto que íbamos a quedar inhibidos a esta altura del año, por eso hicimos una inversión fuerte en jugadores a fin del año pasado”.

La venta de Ayerton Costa

Desde la eliminación de la Copa de la Liga Profesional, Independiente ya se hizo la idea de que uno de los jugadores a vender en el próximo mercado de pases es Ayrton Costa. Si bien fue una verdadera rueda de auxilio para Carlos Tevez en el fondo, ya que lo pudo utilizar tanto de marcador central como lateral por izquierda, el club esta urgido de dinero para levantar las inhibiciones y el ex Platense ya estuvo en el radar de varios equipos del extranjero.

Es que Royal Antwerp de Bélgica, uno de los equipos más importantes del país, posó sus ojos en el defensor de 24 años y está decidido a avanzar por la compra del jugador. Lo vienen siguiendo de cerca desde hace ya tiempo. De hecho, sus grupos de scoutings estuvieron en varias oportunidades en Argentina y visitaron el Libertadores de América-Ricardo Enrique Bochini para ver su juego en vivo y en directo.

Lo cierto es que Independiente está cerca de concretar una venta que podría traer alivio en lo económico. Si bien todavía faltan ultimar algunos detalles, el club está negociando el 80% de la ficha del jugador a cambio de una cifra mayor a los u$s2 millones pero inferior a los 3 millones.

Costa, que tiene contrato con el Rojo hasta diciembre del 2025, disputó 11 partidos durante el 2024 y marcó un tanto. En total acumula 61 encuentros, con tres goles y dos asistencias.

En el transcurso de los próximos días se terminarán de cerrar los últimos detalles y se confirmará la venta del defensor al fútbol belga.