Invento millonario: el instrumento ideal para quienes nunca aprendieron a tocar la guitarra

Un nuevo dispositivo busca facilitar los primeros acordes y acercar la música a millones de curiosos, sin exigir técnica desde el día uno.

El invento pensado para quienes quieren animarse a tocar sin pasar por la frustración del arranque. Pexels

Aprender a tocar un instrumento suele trabarse por lo mismo: dedos que no responden, acordes imposibles y una frustración que deja a millones en el camino. En plena era de la tecnología “amigable”, los dispositivos inteligentes empezaron a meterse también en la música para acortar la curva de aprendizaje.

En ese contexto aparece una propuesta que se presentó en Kickstarter como un atajo para quienes quieren sonar bien sin años de práctica. Se llama NeoUke y es un invento de Sonicake que, por su diseño y enfoque, apunta directo a los principiantes que siempre soñaron con tocar la guitarra.

ef5160a1bad25a1480c5e1247a63a6a3_original Una idea que busca acercar la música a millones sin la barrera de los primeros intentos. Foto: Sonicake Un instrumento inteligente y fácil: de qué trata este invento La idea detrás de NeoUke es simple: ofrecer una experiencia parecida a la de una guitarra, pero con un formato y una lógica más accesibles para manos inexpertas. En vez de pelearse con posiciones complejas desde el primer día, propone un modo de tocar más guiado.

En la imagen de la campaña se ve un instrumento compacto, liviano y con un brazo donde aparecen controles integrados. La promesa es bajar el margen de error típico de los primeros intentos y permitir que la persona se concentre en el ritmo y la musicalidad.

El concepto de “hacer música sin equivocarse tanto” no apunta a reemplazar el aprendizaje tradicional, sino a destrabarlo. Para mucha gente, el problema no es la falta de oído: es la técnica inicial, esa etapa en la que todo suena torpe y desalienta.

Por eso, este invento se presenta como un compañero para arrancar: una opción que te deja tocar de manera más inmediata y, con el tiempo, ganar confianza para dar el salto a instrumentos más exigentes. 2569c028352592aefb192fa296ca0600_original El instrumento que podría ser el inicio para quienes nunca pudieron tocar la guitarra. Foto: Sonicake Las características principales de este invento Entre sus rasgos más llamativos está el enfoque en la facilidad: un cuerpo moderno, un sistema de control en el brazo y un diseño pensado para que el usuario no dependa de dominar acordes tradicionales desde el primer uso. También se apoya en un mensaje claro de la campaña: priorizar la experiencia de tocar sin frustración. Además, al estar planteado como un producto de financiamiento colectivo, NeoUke se muestra con estética de gadget y lógica de “todo en uno”, ideal para quienes quieren empezar sin armar un set completo desde cero.

