Todo lo que tenés que saber sobre la sede donde hará base Argentina en el Mundial 2026 + Seguir en









La AFA decidió cual será el hogar de la Albiceleste durante la primera fase de la Copa del Mundo.

La Albiceleste utilizará el centro deportivo de un reconocido equipo de la MLS. Argyle Events

Argentina llegará al Mundial 2026 como una de las máximas candidatas a quedarse con el torneo más importante del fútbol a nivel selecciones. Los dirigidos por Lionel Scaloni son los últimos campeones y buscarán defender su corona en Estados Unidos, México y Canadá.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

Debido a que la mayoría de sus duelos estarán centrados mayoritariamente en Kansas, la AFA destinó los recursos necesarios para quedarse con uno de los predios más imponentes que existen en Norteamérica. Con tecnología deportiva de primer nivel, será la casa de la Albiceleste durante la Copa del Mundo.

Kansas Center Heartland Soccer El centro deportivo de alto rendimiento que utilizará la Albiceleste cuentas con varios campos de juego en excelentes condiciones. Heartland Soccer Compass Minerals National Performance Center: la casa de Argentina en Kansas El Compass Minerals National Performance Center es un complejo de entrenamiento de primer nivel situado en Kansas City. Desde 2018 funciona como centro de alto rendimiento para clubes y selecciones, con instalaciones ideadas para cubrir todas las demandas de un plantel profesional. Esta sede fue elegida por Argentina como su base de entrenamiento para el Mundial 2026 debido a la calidad de sus instalaciones.

Campos de entrenamiento El centro posee varios campos de fútbol con césped natural que reproducen las condiciones de juego de partidos oficiales. Estos espacios serán utilizados para realizar entrenamientos diarios. La disponibilidad de múltiples canchas permite que el cuerpo técnico divida grupos y pueda trabajar con todos los jugadores que estén a disposición.

Sports Performance Lab Dentro del complejo funciona un laboratorio de alto rendimiento donde se agrupan las principales herramientas de seguimiento físico y atención médica. Allí se realizan prácticas de recuperación, controles de condición física y tratamientos especializados. Para la Selección Argentina, este espacio resulta clave para monitorear el estado de los jugadores, trabajar en la prevención de lesiones y optimizar los tiempos de recuperación después de entrenamientos intensos o partidos exigentes.

Kansas Center Argyle Events Salon El predio contará con varios espacios donde los jugadores podrán relajarse después de los entrenamientos. Argyle Events Salon Sports Performance Gymnasium El gimnasio del centro está equipado con tecnología de entrenamiento funcional y máquinas específicas que permiten desarrollar fuerza, potencia y acondicionamiento físico general. La Selección Argentina lo utilizará diariamente para complementar el trabajo en cancha, sin depender de ubicaciones externas al complejo. Kansas Center Walter P Moore Este sitio también es utilizado por la Selección de Estados Unidos. Walter P Moore U.S. Soccer Coaching Education Center Este sector del complejo incluye salas destinadas a reuniones tácticas, análisis de video y planificación estratégica. Para la Selección, estos espacios sirven para que el cuerpo técnico y los jugadores analicen partidos propios o rivales, preparen sesiones específicas, realicen estudios de rendimiento y mantengan reuniones técnicas con recursos audiovisuales que facilitan la toma de decisiones informadas. Espacios para eventos Además de los campos y áreas deportivas, el centro cuenta con salas amplias destinadas a reuniones internas y encuentros del cuerpo técnico y los jugadores. También dispone de un comedor con capacidad para un gran número de personas, ideal para recibir a familiares durante el transcurso del Mundial 2026.