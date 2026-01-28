En una jornada histórica, se cerró la fase de liga de la Champions: sorpresas y hasta un gol de arquero + Seguir en









Con 18 encuentros en simultáneo, se cerró la primera fase de la máxima competencia europea. Ya hay ocho equipos en octavos, 16 al repechaje y varias sorpresas que sacudieron la tabla final.

Gol de arquero vale doble: Anatoliy Trubin dejó con vida al Benfica en la Champions.

La Champions League vivió este miércoles una jornada inédita y cargada de emociones, con 18 partidos disputados en simultáneo que definieron las posiciones finales de la Fase de Liga bajo el nuevo formato del torneo. Hubo goleadas, resultados inesperados, figuras argentinas destacadas y una clasificación agónica que quedó para la historia.

La fecha decisiva entregó partidos vibrantes desde el primer minuto y confirmó el impacto del nuevo sistema de competencia. Además de duelos con muchos goles, la jornada dejó sorpresas resonantes, como el triunfo del Bodo Glimt como visitante ante el Atlético de Madrid y la victoria del Benfica frente al Real Madrid, resultados que alteraron la pelea por los puestos de clasificación.

Entre los equipos más sólidos, el Arsenal ratificó su gran presente al vencer al Kairat Almaty y cerrar la Fase de Liga con puntaje perfecto. El Liverpool también fue protagonista: goleó 5-0 al Qarabag en Anfield, con una actuación estelar de Alexis Mac Allister, autor de dos goles.

kevin mac allister liverpool.jpg Alexis Mac Allister anotó un doblete en la goleada del Liverpool. La presencia argentina volvió a ser clave en la jornada. Además del doblete de Mac Allister, Enzo Fernández abrió el marcador para el Chelsea en el triunfo frente al Napoli, confirmando su peso en los partidos decisivos del torneo europeo.

La emoción máxima llegó en el cierre del partido entre Benfica y Real Madrid. El conjunto portugués necesitaba un gol más para meterse en los Playoffs y, en la última jugada, su arquero Anatoliy Trubin subió al área rival y convirtió de cabeza, desatando la locura en el estadio y sellando una clasificación tan épica como inesperada. El joven argentino Gianluca Prestianni fue clave en las Águilas.

Toda la #UCL por #DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/9sf316FDF8 — SportsCenter (@SC_ESPN) January 28, 2026 La emoción máxima llegó en el cierre del partido entre Benfica y Real Madrid. El conjunto portugués necesitaba un gol más para meterse en los Playoffs y, en la última jugada, su arquero Anatoliy Trubin subió al área rival y convirtió de cabeza, desatando la locura en el estadio y sellando una clasificación tan épica como inesperada. El joven argentino Gianluca Prestianni fue clave en las Águilas.



Toda la #UCL por #DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/myqQTAE1bU — SportsCenter (@SC_ESPN) January 28, 2026 Cómo es el sorteo de los Playoffs de la Champions League Tabla champions Así quedó la tabla de la Champions League. Los clubes ubicados entre el 9º y el 16º lugar serán cabezas de serie y definirán la serie en condición de local, mientras que aquellos que terminaron del 17º al 24º puesto jugarán el primer partido en casa. La posición en la tabla será determinante para los cruces: 9º o 10º vs 23º o 24º

11º o 12º vs 21º o 22º

13º o 14º vs 19º o 20º

15º o 16º vs 17º o 18º Tabla champions Así quedó la tabla de la Champions League. Los ocho clasificados a octavos de final de la Champions League Arsenal

Bayern Munich

Liverpool

Tottenham

Barcelona

Chelsea

Sporting

Manchester City Los equipos que jugarán los Playoffs de la Champions League Real Madrid

Inter

PSG

Newcastle

Juventus

Atlético de Madrid

Atalanta

Bayer Leverkusen

Borussia Dortmund

Olympiacos

Brujas

Galatasaray

Mónaco

Qarabag

Bodo Glimt

Benfica Cuándo es el sorteo de la Champions League El sorteo de la Champions League para definir los Playoffs se realizará este viernes 30 de enero, cuando quedarán conformados los cruces rumbo a los octavos de final.