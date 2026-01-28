La Champions League vivió este miércoles una jornada inédita y cargada de emociones, con 18 partidos disputados en simultáneo que definieron las posiciones finales de la Fase de Liga bajo el nuevo formato del torneo. Hubo goleadas, resultados inesperados, figuras argentinas destacadas y una clasificación agónica que quedó para la historia.
En una jornada histórica, se cerró la fase de liga de la Champions: sorpresas y hasta un gol de arquero
Con 18 encuentros en simultáneo, se cerró la primera fase de la máxima competencia europea. Ya hay ocho equipos en octavos, 16 al repechaje y varias sorpresas que sacudieron la tabla final.
La fecha decisiva entregó partidos vibrantes desde el primer minuto y confirmó el impacto del nuevo sistema de competencia. Además de duelos con muchos goles, la jornada dejó sorpresas resonantes, como el triunfo del Bodo Glimt como visitante ante el Atlético de Madrid y la victoria del Benfica frente al Real Madrid, resultados que alteraron la pelea por los puestos de clasificación.
Entre los equipos más sólidos, el Arsenal ratificó su gran presente al vencer al Kairat Almaty y cerrar la Fase de Liga con puntaje perfecto. El Liverpool también fue protagonista: goleó 5-0 al Qarabag en Anfield, con una actuación estelar de Alexis Mac Allister, autor de dos goles.
La presencia argentina volvió a ser clave en la jornada. Además del doblete de Mac Allister, Enzo Fernández abrió el marcador para el Chelsea en el triunfo frente al Napoli, confirmando su peso en los partidos decisivos del torneo europeo.
La emoción máxima llegó en el cierre del partido entre Benfica y Real Madrid. El conjunto portugués necesitaba un gol más para meterse en los Playoffs y, en la última jugada, su arquero Anatoliy Trubin subió al área rival y convirtió de cabeza, desatando la locura en el estadio y sellando una clasificación tan épica como inesperada. El joven argentino Gianluca Prestianni fue clave en las Águilas.
Cómo es el sorteo de los Playoffs de la Champions League
Los clubes ubicados entre el 9º y el 16º lugar serán cabezas de serie y definirán la serie en condición de local, mientras que aquellos que terminaron del 17º al 24º puesto jugarán el primer partido en casa.
La posición en la tabla será determinante para los cruces:
9º o 10º vs 23º o 24º
11º o 12º vs 21º o 22º
13º o 14º vs 19º o 20º
15º o 16º vs 17º o 18º
Los ocho clasificados a octavos de final de la Champions League
Arsenal
Bayern Munich
Liverpool
Tottenham
Barcelona
-
Chelsea
Sporting
Manchester City
Los equipos que jugarán los Playoffs de la Champions League
Real Madrid
Inter
PSG
Newcastle
Juventus
Atlético de Madrid
-
Atalanta
Bayer Leverkusen
Borussia Dortmund
Olympiacos
Brujas
Galatasaray
Mónaco
Qarabag
Bodo Glimt
Benfica
Cuándo es el sorteo de la Champions League
El sorteo de la Champions League para definir los Playoffs se realizará este viernes 30 de enero, cuando quedarán conformados los cruces rumbo a los octavos de final.
