19 de diciembre 2025 - 11:54

El fenómeno de Airbag culminó con su quinto River en un año y se despidió de un 2025 histórico

ámbito.com | Martina Bonin
Por Martina Bonin

La banda de los hermanos Sardelli celebró a lo grande con su tradicional ritual de más de 3 horas de show y 37 himnos para el recuerdo. Airbag se convirtió en la única banda de rock nacional argentino en realizar cinco estadios River en un solo año.

Airbag se despidió a lo grande de su quinto Monumental con un show de 3 horas y media.

@AIRBAGoficial

Fenómeno de masas y récord para el rock nacional argentino por convertirse en la banda que más shows realizó en el Monumental en un solo año. Airbag está en la cima de la ola, y lo saben.

Tras otro River sold out este miércoles, la banda de los hermanos Sardelli, con Guido, Pato y Gastón, se encontró con sus seguidores para un verdadero último round. 3 horas y media de show, un setlist de más de 37 canciones, y un público fiel y devoto a acompañar en comunión cada canción.

Los planes se alteraron cuando al inicio del show Guido se lastimó el tobillo. “El show debe continuar”, dicen. El cantante y músico realizó el concierto sentado pero con la potencia intacta, sus hermanos estaban ahí para aportar ese extra. Airbag reafirmó ser de las bandas más convocantes de nuestro país y demostró su capacidad para continuar haciendo historia.

AIRBAG_00915
Los hermanos Sardelli son la única banda de rock nacional en realizar cinco estadios River en un solo año.

Airbag en River: el quinto y último round

Pantallas gigantes, una pasarela que iba desde el escenario hasta el campo trasero y el nombre de la banda escrito a lo alto con luces. La escenografía y propuesta fue la misma que en las citas anteriores, con la única salvedad de algunas variaciones en el setlist.

El explosivo “Como Un Diamante” volvió a darle la bienvenida a casi 75.000 personas. Con temas como “Fugitivo”, “Noches De Insomnio”, “Pensamientos” y "Nunca Lo Olvides”, la noche alternó entre temas de rock más activos y pesados, a sus baladas clásicas y sentidas.

Luego de “Frankestein”, momento donde dos muñecos inflables aparecieron en el escenario, llegó uno de los himnos más destacados de la banda: “Cae El Sol”. El público no hizo diferencia en temas y se vibró una manija colectiva, propia de los fanáticos que pueden presenciar en vivo a su banda.

Himnos eternos y una banda que eleva el rock nacional

El show no cuenta con demasiados agregados, pero no es necesario. Fuegos artificiales, luces y proyecciones en las pantallas. Los Sardelli con sus instrumentos se encargan de realizar el trabajo completo. El magnetismo de Pato con la guitarra y la voz, y la versatilidad instrumental y vocal que maneja junto a los otros hermanos, se potencian en su arrolladora presencia.

“Cicatrices” sentó el terreno emotivo para darle pie a uno de los momentos más íntimos y sensibles de la noche. Pato se trasladó con el piano a la punta de la pasarela, donde realizó algunos covers, rindió homenaje a los soldados caídos en Malvinas y realizó un breve pero sentido discurso de agradecimiento. Las luces se apagaron y ya todos sabíamos lo que venía. “Por Mil Noches” invadió cada rincón del Estadio. Cuerpos descargando la emoción y un tema que su impactó no disminuirá jamás.

El ambiente cambió por completo con el ritual de “Colombiana”, momento donde las mujeres realizan el famoso toples. Una característica y cuidada tradición de todos los shows. Ya pasando las tres horas de concierto, el momento final se acercó con una seguidilla de explosivos temas: “Si Te Vas”, “Kalashnikov” y “Solo Aquí”.

Mi Sensación” fue el broche de oro para terminar lo que para Airbag fue un año histórico y que dejó en evidencia su popularidad en la industria musical y su capacidad para llenar estadios. El rutinario “Nos vemos donde sea, cuando sea”, fueron las últimas palabras. Con Guido y Gastón cargando a Pato para realizar una caminata de despedida por la pasarela, los hermanos dejaron en lo alto a Airbag y se retiraron.

Airbag en River

Tour: “El Club de la Pelea - I”

Duración: 3 horas y media.

Producción: DF Entertainment.

Locación: estadio Monumental, CABA.

Setlist:

  1. COMO UN DIAMANTE
  2. JINETES CROMADOS
  3. PERDIDO
  4. FUGITIVO
  5. ANARQUIA
  6. VIVAMOS
  7. NOCHES DE INSOMNIO
  8. UBER PUBER
  9. NO CONFIES
  10. PENSAMIENTOS
  11. EXTRAÑAS INTENSIONES
  12. CORAZÓN LUNATICO
  13. NUNCA LO OLVIDES
  14. POR ESO NADIE RECORDARA
  15. ASUNTOS PENDIENTES
  16. HURACAN
  17. DIEZ DIAS
  18. VERTE DE CERCA
  19. BLUES DEL INFIERNO
  20. ESPECIAL 56
  21. HOMBRE PUERCO
  22. FRANKENSTEIN
  23. IRME LEJOS
  24. CAE EL SOL
  25. CUCHILLOS
  26. BAJOS INSTINTOS
  27. CICATRICES
  28. APOCALIPSIS
  29. POR MIL NOCHES
  30. COLOMBIANA
  31. LA MODA DEL MONTÓN
  32. LONG TALL SALLY
  33. SI TE VAS
  34. TU NOMBRE
  35. KALASHNIKOV
  36. SOLO AQUÍ
  37. MI SENSACIÓN

