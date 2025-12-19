El fenómeno de Airbag culminó con su quinto River en un año y se despidió de un 2025 histórico

La banda de los hermanos Sardelli celebró a lo grande con su tradicional ritual de más de 3 horas de show y 37 himnos para el recuerdo. Airbag se convirtió en la única banda de rock nacional argentino en realizar cinco estadios River en un solo año.

Airbag se despidió a lo grande de su quinto Monumental con un show de 3 horas y media.

Fenómeno de masas y récord para el rock nacional argentino por convertirse en la banda que más shows realizó en el Monumental en un solo año. Airbag está en la cima de la ola, y lo saben.

Tras otro River sold out este miércoles, la banda de los hermanos Sardelli , con Guido, Pato y Gastón, se encontró con sus seguidores para un verdadero último round. 3 horas y media de show , un setlist de más de 37 canciones , y un público fiel y devoto a acompañar en comunión cada canción.

Los planes se alteraron cuando al inicio del show Guido se lastimó el tobillo. “ El show debe continuar ”, dicen. El cantante y músico realizó el concierto sentado pero con la potencia intacta, sus hermanos estaban ahí para aportar ese extra. Airbag reafirmó ser de las bandas más convocantes de nuestro país y demostró su capacidad para continuar haciendo historia.

Pantallas gigantes, una pasarela que iba desde el escenario hasta el campo trasero y el nombre de la banda escrito a lo alto con luces. La escenografía y propuesta fue la misma que en las citas anteriores, con la única salvedad de algunas variaciones en el setlist.

El explosivo “ Como Un Diamante ” volvió a darle la bienvenida a casi 75.000 personas . Con temas como “ Fugitivo ”, “ Noches De Insomnio ”, “ Pensamientos ” y " Nunca Lo Olvides ”, la noche alternó entre temas de rock más activos y pesados, a sus baladas clásicas y sentidas.

Luego de “Frankestein”, momento donde dos muñecos inflables aparecieron en el escenario, llegó uno de los himnos más destacados de la banda: “Cae El Sol”. El público no hizo diferencia en temas y se vibró una manija colectiva, propia de los fanáticos que pueden presenciar en vivo a su banda.

Himnos eternos y una banda que eleva el rock nacional

El show no cuenta con demasiados agregados, pero no es necesario. Fuegos artificiales, luces y proyecciones en las pantallas. Los Sardelli con sus instrumentos se encargan de realizar el trabajo completo. El magnetismo de Pato con la guitarra y la voz, y la versatilidad instrumental y vocal que maneja junto a los otros hermanos, se potencian en su arrolladora presencia.

“Cicatrices” sentó el terreno emotivo para darle pie a uno de los momentos más íntimos y sensibles de la noche. Pato se trasladó con el piano a la punta de la pasarela, donde realizó algunos covers, rindió homenaje a los soldados caídos en Malvinas y realizó un breve pero sentido discurso de agradecimiento. Las luces se apagaron y ya todos sabíamos lo que venía. “Por Mil Noches” invadió cada rincón del Estadio. Cuerpos descargando la emoción y un tema que su impactó no disminuirá jamás.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/AIRBAGoficial/status/2001906689252168071?s=20&partner=&hide_thread=false Cuando sos el Rey!! Te llevan así por la pasarela de River!!! Naaaaaaa épico!!!!!

@GuidoAIRBAG pic.twitter.com/l7jsD6bdND — Patricio Sardelli (@AIRBAGoficial) December 19, 2025

El ambiente cambió por completo con el ritual de “Colombiana”, momento donde las mujeres realizan el famoso toples. Una característica y cuidada tradición de todos los shows. Ya pasando las tres horas de concierto, el momento final se acercó con una seguidilla de explosivos temas: “Si Te Vas”, “Kalashnikov” y “Solo Aquí”.

“Mi Sensación” fue el broche de oro para terminar lo que para Airbag fue un año histórico y que dejó en evidencia su popularidad en la industria musical y su capacidad para llenar estadios. El rutinario “Nos vemos donde sea, cuando sea”, fueron las últimas palabras. Con Guido y Gastón cargando a Pato para realizar una caminata de despedida por la pasarela, los hermanos dejaron en lo alto a Airbag y se retiraron.

Airbag en River

Tour: “El Club de la Pelea - I”

Duración: 3 horas y media.

Producción: DF Entertainment.

Locación: estadio Monumental, CABA.

Setlist: