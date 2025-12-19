River oficializó la llegada de Fausto Vera, su primer refuerzo del mercado de pases + Seguir en









Marcelo Gallardo consiguió un volante defensivo que tenía entre ceja y ceja. El jugador de 25 años llega proveniente de Atletico Mineiro de Brasil, donde venía perdiendo terreno.

River contrató a préstamo a Fausto Vera, por u$s 500.000, y una opción de compra no obligatoria de u$s 4 millones.

River Plate confirmó este viernes la llegada del volante defensivo, Fausto Vera, proveniente de Atlético Mineiro de Brasil. De esta manera, el Millonario abrochó su primer refuerzo para un 2026 que apunta a ser mejor, tras una difícil temporada sin títulos y pasaje a la Copa Libertadores. El volante oriundó de Hurlingam dijo que está muy feliz de "llegar al club más grande de la Argentina".

Por otro lado, un hecho curioso se dio en su presentación. Habitualmente, los clubes notifican la llegada de sus refuerzos con algún video promocional o simplemente una foto del futbolista firmando el contrato junto al presidente institucional. Sin embargo, River decidió solo publicar una foto con el escudo del club, y en la descripción anunció la llegada de Vera: "Fausto Vera es nuevo jugador de River Plate. El mediocampista selló su vínculo con el Club a préstamo por un año, con opción de compra".

Cuál es la trayectoria de Fausto Vera El jugador de 25 años fue una de las grandes promesas de los últimos años de AAAJ, y saltó al Corinthians (2022) de Brasil por u$s 7.5 millones. Sin embargo, luego de un gran comienzo fue perdiendo lugar, y fue transferido al Mineiro en 2024 por u$s 4 millones, y ocurrió algo similar. Ahora, llega al River de Gallardo por un préstamo con cargo por u$s 500.000, y una opción de compra no obligatoria de u$s 4 millones.

Aunque las estadísticas del 2025 demuestran continuidad—32 partidos disputados y 1.728 minutos en cancha—, una lectura más fina del expone que no era titular en el "Galo": solo logró completar uno de cada cuatro partidos con Atlético Mineiro y terminó perdiendo su lugar entre los once en el tramo final del torneo local, apareciendo como suplente en los últimos tres partidos del año. Jorge Sampaoli, director técnico del club de Belo Horizonte, ya le había notificado que lo iba a tener en cuenta en 2026, lo que le abrió la puerta a River.

