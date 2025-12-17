Kylian Mbappé le ganó un juicio laboral al PSG y el club deberá pagarle más de 61 millones de euros

Un tribunal de París falló a favor del delantero en un litigio laboral récord y obligó al PSG a pagar salarios y primas impagas.

Kylian Mbappé le ganó un juicio laboral histórico al Paris Saint-Germain , y obtuvo una condena récord de 61 millones de euros por salarios y primas no abonadas, en una decisión judicial sin precedentes en el fútbol profesional que impacta de lleno en las relaciones laborales del deporte de elite.

El Consejo de Prud’hommes de París condenó a PSG a pagarle 61 millones de euros (más de u$s70 millones) al actual jugador de Real Madrid por incumplimientos salariales y contractuales. La sentencia se inscribe en un conflicto de magnitud inédita entre el delantero y su exclub , iniciado tras su salida rumbo a España.

La sentencia no solo favoreció a Mbappé, sino que rechazó de manera integral todas las demandas reconvencionales del club parisino , que había reclamado 440 millones de euros por presuntos daños contractuales. Además, el tribunal ordenó al PSG publicar la sentencia completa durante un mes en la portada de su sitio web oficial.

El Consejo de Prud’hommes de París ordenó al club pagar 61 millones de euros y publicar la sentencia durante un mes en su sitio oficial.

El conflicto se originó tras la salida del futbolista rumbo al Real Madrid, luego de una relación deteriorada con la dirigencia del PSG. Mbappé había reclamado inicialmente 263 millones de euros, correspondientes a salarios de abril, mayo y junio de 2024, una prima de ética y una prima de firma estipuladas en su contrato.

Según detallaron medios franceses, el tribunal consideró probado que esos pagos nunca fueron efectuados. Incluso recordó que la propia liga francesa ya había reconocido la existencia de esas deudas en resoluciones emitidas en septiembre y octubre del año pasado.

Kylian Mbappé.jpeg La salida de Mbappé rumbo a Real Madrid detonó un conflicto judicial sin precedentes en el fútbol profesional.

La defensa del PSG sostuvo que el jugador había aceptado renunciar a esas sumas mediante un acuerdo informal vinculado a su reincorporación al plantel, pero no presentó documentación que lo acreditara. Ante esa falta de pruebas, el argumento fue descartado.

El rechazo total a la demanda millonaria del PSG

El club había acusado a Mbappé de actuar de “mala fe” al ocultar durante once meses su decisión de no renovar contrato, lo que, según PSG, le impidió concretar una venta millonaria. Entre los argumentos figuraba una oferta de 300 millones de euros del club saudita Al-Hilal, rechazada por el delantero en julio de 2023.

Solo por ese concepto, PSG reclamaba 180 millones de euros, cifra equivalente a lo que había pagado al Monaco por su pase. Ninguno de esos planteos fue respaldado por el tribunal.

“Cuando se trabaja, se cobra”: la palabra de la defensa

A la salida del tribunal, las abogadas del jugador, Frédérique Cassereau y Delphine Verheyden, subrayaron el carácter estrictamente laboral del fallo. “Hemos hecho todo durante más de 18 meses para reducir este litigio a los meses de salarios y a la prima que se debía. Por lo tanto, es una victoria. No es en absoluto un tema personal. Simplemente, es la idea de que hay un principio fundamental: cuando se realiza un trabajo, se cobra por ello”, afirmaron.

Kylian Mbappe Los abogados del delantero destacaron el fallo como una victoria laboral: “cuando se realiza un trabajo, se cobra por ello”.

También destacaron que la sentencia ordena la ejecución provisional, lo que obliga al PSG a pagar de inmediato. “El fútbol no es una zona sin ley. Esperamos que PSG pueda ejecutarlo espontáneamente, sin que tengamos que pasar por la vía de un alguacil. Eso sería elegante”, agregaron.

La respuesta del PSG y un conflicto que deja huella

En un comunicado difundido por L’Équipe, el club anunció: “Paris Saint-Germain toma nota de la decisión pronunciada por el Consejo de Prud’hommes de París, la cual ejecutará, al tiempo que se reserva el derecho de apelar”. Y añadió que la institución “siempre actuó de buena fe y con integridad”.

Mbappé dejó el PSG como jugador libre a mediados de 2024 tras siete temporadas, seis títulos de Ligue 1 y un récord histórico de 256 goles en 308 partidos. El club, paradójicamente, conquistó su primera Champions League al año siguiente, ya sin su máxima figura.