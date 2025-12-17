Ousmane Dembélé ganó el premio The Best y cerró el mejor año de su carrera + Seguir en









El delantero francés se quedó con el premio a mejor jugador de la FIFA y al Balón de Oro, cerrando un año de ensueño.

El delantero francés Ousmane Dembélé, ganó el premio The Best, y es indiscutible el mejor jugador de 2025. El jugador del PSG se impuso en la terna final a su compatriota Kylian Mbappé, delantero del Real Madrid, y al joven español Lamine Yamal, figura del Barcelona. Dembélé ya había ganado el Balón de Oro en septiembre.

El premio que otorga la FIFA involucró a entrenadores y capitanes de las 211 selecciones afiliadas, además de periodistas especializados e hinchas de todo el mundo. El período evaluado abarcó del 11 de agosto de 2024 al 8 de agosto de 2025, una etapa en la que el atacante francés fue sin duda el mejor del fútbol mundial.

Durante ese lapso, Dembélé fue determinante en una temporada histórica para el club parisino. El equipo dirigido por Luis Enrique logróel triplete al quedarse con la Ligue 1, la Copa de Francia y la ansiada Champions League, con la final más abultada de la historia de la copa, venciendo por 5 a 0 al Inter de Milán.

Un año decisivo con el PSG y el resurgir de Ousmane Dembélé Más allá de los títulos colectivos, el rendimiento individual del francés terminó de inclinar la balanza. Dembélé cerró el curso con números de elite, liderando la ofensiva del PSG, con más de 40 goles, a pesar de no ser delantero centro. Su influencia en el juego y su regularidad marcaron una diferencia respecto de temporadas anteriores.

El premio The Best, que la FIFA entrega desde 2016 tras la ruptura con France Football, vuelve a ubicar al delantero en lo más alto del escenario mundial. El reconocimiento llega apenas tres meses después de haber obtenido también el Balón de Oro, consolidando un año excepcional tanto a nivel individual como colectivo.

De esta manera, Dembélé confirma su resurgir definitivo tras varias temporadas condicionadas por las lesiones. El francés dejó atrás ese pasado irregular y se afirma como una de las grandes figuras de la era actual, y llega optimo para el Mundial 2026.