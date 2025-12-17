PSG vs Flamengo: cómo están las apuestas para la final de la Copa Intercontinental

La final de la Copa Intercontinenta l regresa esta tarde tras varios años, donde se enfrentarán el Paris Saint Germain (PSG), ganador de la pasada Champions League, contra Flamengo, campeón de la Copa Libertadores. Un duelo de estrellas donde el honor de Sudamérica y Europa también estará en juego.
Además, es un partido que genera mucha expectativa en todas las casas de apuestas. De acuerdo a Betway, el favorito en este partido es PSG: el triunfo de los parisinos paga $1.66 a 1 (-152) y si gana en la prórroga o penales da $1.32 a 1 (-312).
Mientras tanto, la victoria del Flamengo sube hasta los $5.02 a 1 (+402) y $3.30 a 1 (+230), respectivamente. Por su parte, el empate queda en $3.90 a 1 (+290).
Otros items a tener en cuenta a la hora de apostar en Betway son:
- Gana PSG y ambos equipos anotan: $3.69 a 1 (+269)
- Flamengo convierte el 1-0: $2.60 a 1 (+160)
Y los pronósticos de PSG vs Flamengo en 1xbet también son:
Por otro lado, en 1xbet las cuotas a pagar en PSG vs Flamengo son: victoria de PSG $1.70, empate $3.80 y victoria de Flamengo $5.00.
- Anotará en cualquier momento: Gonçalo Ramos $2.35
- Anotará en cualquier momento: Ousmane Dembelé $2.37
- Anotará en cualquier momento: Pedro Guilherme $3.15
Otras apuestas disponibles y cuánto pagan en PSG vs Flamengo:
Formaciones de PSG vs. Flamengo
- PSG: Safonov; Zaire-Emery, Marquinhos, Pacho, Mendes; Ruiz, Vitinha, Neves; Kvaratskhelia, Dembelé, Barcola.
- Flamengo: Rossi; Varela, Danilo, Pereira, Sandro; Pulgar, Jorginho; Carrascal, De Arrascaeta, Everton; Henrique.
