Estos son todos los campeones de la Copa Intercontinental: uno a uno, los clubes que ganaron el trofeo

Esta tarde vuelve a disputarse la clásica e histórica copa que enfrenta al campeón de la Champions League contra el campeón de la Copa Libertadores. Conocé el historial, donde prevalecen los equipos sudamericanos.

La Copa Intercontinental fue un certamen internacional que enfrentó al campeón de Europa con el campeón de Sudamérica y se disputó por primera vez en 1960.

Durante sus primeras ediciones se jugó a partidos de ida y vuelta, y a partir de 1980 adoptó el formato de final única en Japón, convirtiéndose en uno de los trofeos más prestigiosos del fútbol mundial a nivel clubes.

El torneo clásico se desarrolló de manera regular hasta 2004, aunque tuvo dos interrupciones oficiales, ya que no se disputó en 1975 ni en 1978 por desacuerdos entre las confederaciones y los clubes involucrados. Tras la edición ganada por Porto en 2004, la competencia fue reemplazada por el Mundial de Clubes de la FIFA.

En 2024, la FIFA decidió relanzar la Copa Intercontinental, recuperando su denominación histórica, pero con el formato del Mundial de Clubes, en la que juegan los campeones de todas las confederaciones a diferencia de antes.

Es por esto, que cada fase que se disputa, tiene su propia copa y nombre y el equipo que llega a la final, donde ya espera el campeón de UEFA (Champions League), disputa la Copa Intercontinental.

En esa edición, el Real Madrid se consagró campeón, sumando un nuevo título intercontinental a su extenso palmarés y marcando el regreso oficial del trofeo al calendario internacional. Todos los campeones de la Copa Intercontinental: 1960 – Real Madrid (España)

1961 – Peñarol (Uruguay)

1962 – Santos (Brasil)

1963 – Santos (Brasil)

1964 – Inter (Italia)

1965 – Inter (Italia)

1966 – Peñarol (Uruguay)

1967 – Racing Club (Argentina)

1968 – Manchester United (Inglaterra)

1969 – Milan (Italia)

1970 – Feyenoord (Países Bajos)

1971 – Nacional (Uruguay)

1972 – Ajax (Países Bajos)

1973 – Independiente (Argentina)

1974 – Atlético de Madrid (España)

1975 – No se disputó

1976 – Bayern Múnich (Alemania)

1977 – Boca Juniors (Argentina)

1978 – No se disputó

1979 – Olimpia (Paraguay)

1980 – Nacional (Uruguay)

1981 – Flamengo (Brasil)

1982 – Peñarol (Uruguay)

1983 – Grêmio (Brasil)

1984 – Independiente (Argentina)

1985 – Juventus (Italia)

1986 – River Plate (Argentina)

1987 – Porto (Portugal)

1988 – Nacional (Uruguay)

1989 – Milan (Italia)

1990 – Milan (Italia)

1991 – Estrella Roja (Yugoslavia)

1992 – São Paulo (Brasil)

1993 – São Paulo (Brasil)

1994 – Vélez Sarsfield (Argentina)

1995 – Ajax (Países Bajos)

1996 – Juventus (Italia)

1997 – Borussia Dortmund (Alemania)

1998 – Real Madrid (España)

1999 – Manchester United (Inglaterra)

2000 – Boca Juniors (Argentina)

2001 – Bayern Múnich (Alemania)

2002 – Real Madrid (España)

2003 – Boca Juniors (Argentina)

2004 – Porto (Portugal)

2024 – Real Madrid (España)

