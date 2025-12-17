Copa Intercontinental 2025: cuánto es el millonario premio para el campeón + Seguir en









Flamengo y PSG se disputan la final del campeonato del mundo esta tarde en Qatar. Conocé el premio económico que entregará la FIFA.

¿Cuánto dinero se lleva el campeón de la Copa Intercontinental?

Flamengo y París Saint-Germain disputarán la final de la Copa Intercontinental 2025 en el Ahmed Bin Ali Stadium de Qatar, torneo que relanzó la FIFA el año pasado tras dos décadas.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

El dinero que entrega la Copa Intercontinental Y la principal novedad, además del orgullo y la gloria en juego, es el premio que entregará la FIFA. El campeón se llevará unos 5 millones de dólares por ganar, mientras que el subcampeón se quedará con 4 millones de dólares.

Flamengo viene de ganar dos partidos antes de llegar a esta final: le ganó 2-1 a Cruz Azul en los cuartos de final y 2-0 al Pyramids de Egipto en la semifinal.

El PSG, por su parte, es el único equipo que clasifica directo a la final por ser ganador de la UEFA Champions League, por lo que llega a este partido sin haber disputado ningún encuentro.

Temas FIFA

PSG

Flamengo

Millones