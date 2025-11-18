Starlink en Argentina: cómo acceder a internet ilimitado por solo $87.500 al mes + Seguir en









Conocé de qué trata el plan de la compañía con el que podrás obtener conexión a la red en cualquier parte del mundo.

Gracias a la antena satelital de este plan, los usuarios de Starlink podrán disfrutar de la velocidad de conexión en todos lados. X

La empresa de internet de Elon Musk, Starlink, ofrece un plan de conexión diseñado para utilizar durante viajes, con el que se puede acceder a datos ilimitados por $87.500. Se trata del Plan Itinerante, en el que se obtendrán los primeros 3 meses de uso completamente gratis.

Actualmente, Starlink ofrece una rebaja en los costos del hardware para los dos planes de conexión. En ambos casos, los usuarios pueden optar por la versión de tamaño estándar o la mini, que cuenta con una antena satelital de menor tamaño.

starlink.webp De qué trata el Plan Itinerante de Starlink Con este plan de Starlink, los usuarios podrán obtener internet de alta velocidad en cualquier parte del mundo, gracias a la antena. Esta se puede instalar en un vehículo o en el piso al hacer una parada durante un viaje, y mientras tenga visibilidad completa al cielo para que conecte con los satélites, se podrá obtener conexión para jugar o trabajar en todos lados.

El kit de hardware de este plan incluye un router wifi incorporado, bajo consumo de energía, entrada de alimentación de CC y velocidades máximas de descarga superiores a 100 megabytes por segundo. Este es portátil y fácil de trasladar debido a su reducido tamaño, mientras que está diseñado para proporcionar internet en todas partes.

starlink internet satelital conexion elon musk Costos del Plan Itinerante de Starlink En primer lugar, la versión de 50 gigabytes del Plan Itinerante tiene un costo de $63.000, mientras que el acceso a datos ilimitados cuesta $87.500 por mes. Por otro lado, con el descuento mencionado, el kit de hardware estándar equivale a $374.000, mientras que el mini tiene un valor de $142.500.