Histórica remontada de Los Pumas: el equipo argentino derrotó a Escocia en Edimburgo

Los Pumas lograron un triunfo histórico Foto: Reuters

Los Pumas dieron vuelta un partido muy trabado en el segundo tiempo y vencieron por 33 a 24 a Escocia en Edimburgo en el segundo amistoso internacional de la ventana de noviembre.

Con los tries de Julián Montoya, Rodrigo Isgró, Pedro Rubiolo, Pablo Matera y Justo Piccardo, el seleccionado argentino se despertó en el segundo tiempo y cosecharon otros triunfo pensando en el Mundial 2027.

El equipo nacional no ganaba en suelo escocés desde noviembre de 2009, cuando en aquella oportunidad obtuvo un trabajado triunfo por 9 a 6.

Argentina sabía que el duelo ante Escocia no sería un trámite. El rival, guiado por el talento de Finn Russell —el hombre del contrato más alto del rugby mundial— impuso su sello desde temprano: a los 13 minutos Jack Dempsey encontró el hueco entre Carreras y Rubiolo y apoyó el primer try. Para colmo, Los Pumas estaban con 14 jugadores por la amarilla a Mallía, que había cortado un ataque en los primeros minutos. Aun así, la defensa respondió y evitó nuevas caídas, primero frenando un maul y luego con una recuperación clave de Prisciantelli.

El partido fue cerrado, dominado por el juego con el pie y por una Escocia ordenada que aprovechó cada error argentino: pérdidas en el contacto, patadas largas sin destino y fallas de precisión. Así llegó el segundo try local, esta vez con la potencia del pack, que terminó en la definición de Ashman. Argentina tuvo chances para descontar, pero Mallía falló dos envíos factibles y un line en ataque terminó en infracción propia. Aunque el territorio y la posesión favorecían a Los Pumas, Escocia administró mejor cada posesión.

pumas Con los tries de Julián Montoya, Rodrigo Isgró, Pedro Rubiolo, Pablo Matera y Justo Piccardo, el seleccionado argentino se despertó en el segundo tiempo y cosecharon otros triunfo pensando en el Mundial 2027. El inicio del complemento fue un golpe duro: un despeje corto y una mala decisión en un penal habilitaron otro ataque escocés que derivó en el 21-0. Contepomi reaccionó con cinco cambios simultáneos para intentar torcer la historia. Y funcionó. Un pase excesivamente ambicioso de Russell fue interceptado por Moyano, acción que derivó en amarilla a Kinghorn y en el try de Montoya. Luego Isgró, con un jugador de más, achicó aún más la brecha. La embestida argentina siguió: Rubiolo apoyó tras una secuencia de forwards y, minutos más tarde, Matera coronó otra jugada colectiva que dio vuelta el marcador 26-24 gracias a la conversión de Carreras. Con el envión anímico y un dominio ya evidente, Los Pumas cerraron el partido con una última conquista de Piccardo, firmando una remontada memorable que fortalece al equipo en confianza, juego y resultados.