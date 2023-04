Los Pumas perdieron la final con Nueva Zelanda por el Circuito Mundial de Signapur

Fue un partido trabado y los All Blacks lograron una victoria ajustada sobre el combinado nacional, que vuelve a obtener una medalla en lo que va de la temporada.

En la final esperaban los All Blacks, que este año ya se habían quedado en otras tres ocasiones con el primer puesto del Circuito Mundial.

pumas seven medalla 2023.jpg

Y esta vez no fue la excepción, ya que tras un gran primer tiempo en el que se fueron al descanso ganando 12 a 5, los neocelandeses pudieron mantener la ventaja para imponerse con un resultado final de 19-17.

Con este resultado, los oceánicos estiraron su ventaja en el ranking y alcanzaron los 164 puntos, mientras que los argentinos los persiguen con 140 y Fiji completa el podio con 130 unidades.

Con este resultado, Los Pumas 7s lograron su cuarta medalla en la temporada, luego de las obtenciones en el Seven de Vancouver, el Seven de Los Ángeles y el Seven de Hamilton.

El camino en Singapur

El conjunto dirigido por Santiago Gómez Cora había comenzado su camino en el torneo con un triunfo sin mayores complicaciones contra Irlanda por 10-0.

En su segunda presentación aplastaron a Japón por 42-7, mientras que en el último partido de la fase de grupos consiguieron un triunfo agónico contra Gran Bretaña por 19-17.

En los cuartos de final volvieron a mostrar todo su poderío y dejaron en el camino a una potencia como Australia al ganarle por 29-12.

En las semifinales dieron una gran muestra de actitud, ya que tras irse al descanso con una desventaja de nueve puntos contra Samoa, Los Pumas salieron a la segunda mitad con el cuchillo entre los dientes para dar vuelta el partido e imponerse 24-19 en el alargue.