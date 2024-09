Los Pumas van por triunfo vital ante Sudáfrica en el Rugby Championship

Por otro lado, en caso de que tenga minutos con Los Pumas, el fullback Santiago Carreras llegará a los 50 caps con el seleccionado argentino.

La única vez que Los Pumas jugaron en el Estadio Único Madre de Ciudades fue en 2022 frente a Escocia, en donde se quedaron con la victoria por 34 a 31 y le ganaron la serie a los europeos.

Para ese encuentro en cuestión hicieron su debut con la camiseta albiceleste el hooker Ignacio Ruiz y el medio scrum Lautaro Bazán Vélez.

El conjunto argentino consiguió dos triunfos y dos derrotas en las primera cuatro fechas del Rugby Championship: se quedaron con el triunfo en Wellington por 38 a 30 ante Nueva Zelanda y perdieron en Auckland por 10 a 42, mientras que perdió por 19 a 20 en La Plata y ganó por 67 a 27 en Santa Fe frente a Australia.

Los All Blacks derrotaron a Australia

Más temprano, Nueva Zelanda derrotó por 31-28 a Australia en Sídney, ocupando la segunda plaza en la clasificación a la espera del Argentina-Sudáfrica que se jugará después.

Los All Blacks tuvieron un inicio avasallador, con cuatro tries en los primeros 25 minutos del partido, anotados por Will Jordan (2), Rieko Ioane (9), Caleb Daniel Clarke (15) y Ardie Savea (25), y otros tres que fueron anulados por el video tras ser acordados en un primer momento por el árbitro.

En un encuentro entre dos equipos debilitados (los All Blacks sumaban tres derrotas en cuatro partidos y Australia cuatro), los Wallabies demostraron que su situación es aún más delicada que la des sus vecinos.

Los locales se mantuvieron en el partido gracias a los tries de Fraser McReight (18) y Matthew Faessler (36) para colocar el marcador en 28-14 en la pausa.

En el tramo final del encuentro, los Wallabies tiraron de orgullo y con los tries de Oikoumene Paisami (65) y Tom Wright (79) cerca estuvieron de dar la vuelta al marcador.

El torneo que enfrenta a las potencias del hemisferio sur acabará el próximo fin de semana con la visita de los Wallabies a Nueva Zelanda y de los Pumas argentinos a Sudáfrica, vigente campeona del mundo.