El astro argentino iniciaría a sus 38 y culminaría a sus 39 el sexto Mundial de su carrera. Las dudas están sobre si será su última Copa del Mundo o disputará el partido inaugural en Argentina en 2030.

¿El Mundial 2026 será el último de Lionel Messi o jugará en el país en 2030?

La pregunta sobre si Lionel Messi jugará su último Mundial en 2026 aparece cada vez que el capitán argentino ofrece una pista, un matiz o una reflexión sobre su futuro.

Hay un punto central en su discurso reciente: él quiere jugar, pero no a cualquier precio. Lo condiciona su estado físico, su competitividad y, sobre todo, una idea que repite con sinceridad desarmante: no quiere ser una carga.

Nadie podría imaginar a Messi como un estorbo dentro de un equipo, pero su propio estándar de exigencia lo obliga a pensarlo en términos que escapan a la emoción colectiva. Messi no quiere participar del Mundial por nostalgia. Quiere hacerlo con peso real, con influencia en el juego y con la certeza de que está al nivel de una Copa del Mundo .

El Mundial 2026 , por calendario y lógica, es un desafío que roza lo improbable. Messi jugará con 38/39 años , compitiendo en una liga que no siempre ofrece el ritmo ideal para un torneo de élite como lo es la MLS .

Pero también es cierto que su forma de jugar ya no depende de la velocidad máxima sino de la inteligencia, de la lectura, de la pausa que define un partido. Si algo demostró es que puede seguir siendo determinante aun con un físico distinto al de sus primeros años.

La Copa América 2024 fue un ejemplo claro: estuvo lejos de su versión más dominante, pero aun así fue imprescindible.

La incertidumbre sobre su presencia en el Mundial también habla de otra dimensión: Messi ya no necesita demostrar nada. No hay deuda pendiente. Ganó lo que debía ganar y más.

El debate se vuelve entonces emocional. Los hinchas quieren verlo una vez más en la gran cita. Lo quieren como bandera, como símbolo, como presencia capaz de modificar la confianza del equipo.

¿Será este el último Mundial de Messi? Por lógica sí. Las probabilidades, la edad y el desgaste apuntan en esa dirección. Sin embargo, él desafía lo probable desde hace veinte años.

¿Jugará el partido inaugural del Mundial 2030 en Argentina?

En cuestión, Lionel Messi no sólo es una figura dentro de la cancha. A esta altura, afuera es igual o más grande y mueve millones de dólares en negocios. Y, casualidad, la próxima Copa del Mundo tendrá sus partidos inaugurales en Argentina, Uruguay y Paraguay, por decisión de la FIFA en conmemoración a los 100 años de los Mundiales.

¿Se imaginan que la FIFA, la AFA y los millones de argentinos se perderán la posibilidad de contar con Lionel Messi ese día, en un Estadio Monumental con más de 85 mil personas? El show y la historia lo demandarán.

Para entonces, la "Pulga" tendrá 43 años y, aunque no se sabe si seguirá jugando al fútbol profesionalmente, dicho partido inaugural sería contra una selección muy débil, de cuarto o quinto orden mundial, como por ejemplo Curazao, Nueva Caledonia o Cabo Verde. Como dijimos antes, Messi desafía lo probable desde hace años y no sería una locura que tenga una participación simbólica de al menos unos minutos.