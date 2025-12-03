Alpine anunció que una mujer expiloto será su directora de equipo en la F1 Academy + Seguir en









La española Carmen Jorda fue ascendida al cargo de directora de Alpine en la F1 Academy, el campeonato femenino que se disputa dentro del marco de la Fórmula 1.

Alpine anunció que una mujer expiloto será su directora de equipo en la F1 Academy

Alpine, donde corre el argentino Franco Colapinto, anunció una noticia fuerte para el mundo de la Fórmula 1, dando un paso adelante en la inclusión. La expiloto española Carmen Jordá, de 35, fue promovida como nueva directora del equipo francés en la F1 Academy.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

Jordá es una de las pioneras dentro del automovilismo femenino internacional, tal es así que terminó compitiendo durante tres temporadas en la GP3 Series, además de participar en campeonatos como la Indy Lights, Le Mans Series, el Renault Sport Trophy y el European F3 Open. Además, fue piloto de desarrollo del equipo de Formula 1 Lotus y Renault.

image “Esta oportunidad es un paso diferente en mi carrera, algo que me emociona muchísimo”, sostuvo. “Lo hecho en la GP3 me marcó como piloto, pero ahora quiero marcar desde otro lado”, explicó. Su misión será formar y guiar a las nuevas generaciones de pilotos mujeres en un ecosistema que crece a gran velocidad.

Flavio Briatore, asesor principal de Alpine, consideró clave impulsar una estructura sólida que permita que jóvenes pilotos desarrollen una trayectoria profesional dentro del automovilismo de elite.

image Carmen Jordá siempre defendió la creación de una estructura exclusiva para mujeres dentro del automovilismo. Para ella, la clave no es competir contra los hombres, sino crear un entorno donde las mujeres puedan desarrollarse con igualdad de condiciones, apoyo y visibilidad.

El rol de Carmen Jordá en Alpine, como directora, será trabajar de cerca con pilotos como Nina Gademan, una de las figuras emergentes del programa. Su aporte será integral: desde aspectos técnicos y físicos hasta manejo emocional y relación con los medios, un área que ella misma reconoce como uno de los desafíos más complejos que enfrentó cuando competía. También destacó que lo más duro de su carrera no fueron las críticas deportivas, sino el rechazo a su postura cuando defendía un campeonato exclusivo para mujeres. “Mi sueño siempre fue ver a mujeres compitiendo contra mujeres. Hoy es una realidad y eso me llena de orgullo”, dijo.