Lionel Scaloni y el "problema" para la lista del Mundial 2026: "Estamos pasados de jugadores"

El entrenador de la Selección argentina tendrá la difícil tarea de elegir los mejores futbolistas entre los experimentados y la nueva camada.

En la previa al Mundial 2026 , la Selección argentina atraviesa un escenario particular, donde tiene más candidatos que lugares disponibles en el equipo.

Aquella frase del entrenador Lionel Scaloni aclarando que “estamos pasados de jugadores” , que en su momento describió una convocatoria amplia para amistosos, hoy funciona como una radiografía precisa del presente del equipo nacional.

El técnico se encuentra frente a un plantel consolidado, con un núcleo campeón del mundo, pero también con una nueva camada que presiona fuerte desde abajo y exige minutos. El desafío, entonces, ya no es solo preparar al equipo, sino administrar la sobreoferta de talento.

El recambio generacional dejó de ser una preocupación para transformarse en un problema positivo. Jugadores jóvenes que se destacaron en la Sub 20 y futbolistas que explotaron en sus clubes ingresaron en la órbita del entrenador, ampliando un universo de alternativas que supera los 26 lugares permitidos por la FIFA.

Scaloni lo anticipó, ya que todos deberán ganarse el lugar en los amistosos previos y, más que nunca, la competencia interna será determinante. En un equipo campeón vigente, entrar al Mundial no será un trámite para nadie.

El cuerpo técnico mantiene la base de Qatar, pero las dudas pasan por cómo combinar experiencia y juventud en un calendario exigente. Futbolistas como Julián Álvarez, que sostienen un rendimiento élite, o Franco Mastantuono y Nico Paz, que crecen en Europa, representan la evolución natural de un ciclo que se niega a estancarse.

Al mismo tiempo, la consideración hacia jugadores como Lautaro Rivero o Marcos Senesi en la defensa, Julio Soler o Valentin Barco en el lateral izquierdo, y Aníbal Moreno, Alan Varela o Maxi Perrone como centrocampista muestra que la Selección Argentina sigue abierta, pero bajo el mismo lema de quien no esté al 100%, no viajará. Las otras dudas serán Juan Manuel López o Joaquín Panichelli en la delantera

A seis meses del Mundial, Argentina se encuentra con un plantel amplio y competitivo. La frase “estamos pasados de jugadores” ya no es solo un diagnóstico, sino que es el síntoma de un momento histórico donde el campeón del mundo llega al torneo con abundancia, variantes y una renovación que pide cada vez más minutos dentro del campo de juego.