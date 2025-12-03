La banda que dará un show en el sorteo del Mundial 2026 por pedido de Donald Trump + Seguir en









El presidente de Estados Unidos eligió a la banda principal que dará un show en el sorteo del Mundial 2026, a realizarse este viernes en Washington.

La banda que dará un show en el sorteo del Mundial 2026 por pedido de Donald Trump

Donald Trump será el protagonista del sorteo de este viernes del Mundial 2026, en lo que promete ser un acontecimiento a puro show estadounidense. Según anunció la FIFA, la banda ochentosa Village People es la elegida para ser el entretenimiento, por pedido del presidente de Estados Unidos.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

Los Village People interpretarán "Y.M.C.A." en el Kennedy Center de Washington como colofón al sorteo del torneo de 2026, organizado conjuntamente por Estados Unidos, Canadá y México.

Cabe destacar que la canción se convirtió en un elemento básico en los mítines de campaña de Trump y en las recaudaciones de fondos en Mar-a-Lago, donde se ha visto al presidente bailando.

La FIFA describió el espectáculo del viernes como un "programa de entretenimiento de clase mundial" con la supermodelo y personalidad de la televisión Heidi Klum, el comediante Kevin Hart y el actor Danny Ramírez como co-anfitriones.

image La FIFA describió el espectáculo del viernes como un "programa de entretenimiento de clase mundial". También actuarán el cantante clásico Andrea Bocelli y un dúo formado por la estrella británica del pop Robbie Williams, embajador musical de la FIFA, y la cantante estadounidense Nicole Scherzinger.

La FIFA también tiene previsto desvelar su nuevo "Premio de la Paz - El fútbol une al mundo" durante el evento, un galardón que se espera que recaiga en Trump tras su petición de un Premio Nobel de la Paz a principios de este año. El Mundial 2026 se celebrará del 11 de junio al 19 de julio en 16 sedes de Estados Unidos, Canadá y México, lo que supone la mayor edición de la historia del torneo.