Manchester City fue declarado culpable por 114 infracciones financieras en la Premier League y enfrentaría una sanción histórica

Tras años de investigación, finalmente la Premier League inglesa encontró como culpable al club manejado por entes de Emiratos Árabes, de más de un centenar de infracciones financieras.

El Manchester City fue declarado culpable de casi todos los cargos que se le imputaban por infringir las normas financieras de la Premier League , según varios informes, y podría sufrir una durísima sanción al respecto.

Según los reportes, el City fue declarado culpable de 114 de los 115 cargos que se le imputaban ante un panel independiente. Aún no se han decidido las sanciones y se espera que el club de Manchester apele la decisión.

"El proceso de la Premier League sigue en curso, con importantes detalles por completar, y está sujeto a estricta confidencialidad . Por lo tanto, la postura del Manchester City FC se mantiene coherente con la declaración del club de febrero de 2023 ", dijo un vocero del City, según publicó The Telegraph.

Las posibles sanciones contra el club podrían incluir la deducción de puntos, una multa ilimitada o incluso la expulsión definitiva de la liga, según el reglamento de la Premier League .

Si bien la Premier League continuó con normalidad en el terreno de juego, la audiencia y sus posibles conclusiones se han estado gestando desde que se anunciaron los cargos en 2023.

El club fue acusado en febrero de ese año tras una investigación de cuatro años. La Premier League alegó que el Manchester City no proporcionó información financiera precisa entre las temporadas 2009-10 y 2017-18.

Jeque Mansour bin Zayed Al Nahayan, dueño del Manchester City

La liga también acusó al City de incumplir las normas del Fair Play Financiero (FFP) de la UEFA entre las temporadas 2013-14 y 2017-18, y de no seguir las normas de la Premier League sobre beneficios y sostenibilidad entre las temporadas 2015-16 y 2017-18.

Esta tampoco era la primera vez que el Manchester City se enfrentaba a acusaciones de mala gestión financiera.

En 2020, el club fue inicialmente sancionado con dos temporadas sin participar en competiciones europeas por “graves infracciones” del Fair Play Financiero. La sanción fue posteriormente revocada por el Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS), que también redujo la multa de u$s34 millones a u$s11,3 millones, dictaminando que el City no había cooperado con la UEFA.